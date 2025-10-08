Sentencia
"La sentencia nos deja un sabor agridulce"

aitzol asla
18:00 - 20:00
Aitzol Asla, abogado. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: "Sententziak zapore gazi-gozoa uzten digu"

Última actualización

Aitzol Asla, abogado las familias víctimas de la enfermera antivacunas del centro de salud de Kabiezes, en Santurtzi, ha señalado que las familias de los 400 menores afectados no recurrirán la sentencia, aunque anuncian que seguirán reclamando responsabilidades a Osakidetza. 

