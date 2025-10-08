Más de 500 trabajadoras del sector de los cuidados se han movilizado este miércoles en Vitoria-Gasteiz, a convocatoria de ELA, para exigir a instituciones y partidos un modelo público de los servicios de este sector.

La protesta se ha llevado a cabo en distintas paradas en residencias públicas y privadas, AGOFE y frente al Parlamento Vasco. La responsable de acción social de ELA, Leire Gallego, ha denunciado que los cuidados están privatizados, y en consecuencia, han "precarizado" el sector.

Según ha destacado, la participación de los trabajadores en las movilizaciones en los últimos 20 años ha permitido establecer una jornada laboral de 35 horas en muchos sectores de los cuidados y se ha logrado "duplicar el salario mínimo de muchas trabajadoras". Gallego ha asegurado que, pese a todo, siguen siendo "sectores precarizados".

Asimismo, ELA ha recordado a las instituciones y a los partidos políticos "su responsabilidad en el camino de la publificación", ya que "dejan estos servicios" en manos de empresas privadas, tanto el Gobierno Vasco y el de Navarra, como las Diputaciones de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba y los ayuntamientos.