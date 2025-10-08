Zaintza arloko langileak zerbitzuen eredu publiko bat eskatzeko mobilizatu dira Gasteizen
Mobilizazioa Gasteizko Bilbo plazatik abiatu da, "Kalitatezko euskal zaintza eredu baten bidean, publifikazioa!" lelopean.
Zaintza sektoreko 500 langile baino gehiago bildu ditu ELAk asteazken honetan Gasteizen, erakunde zein alderdiei kalitatezko zaintza eredu publiko propioa eskatzeko.
Leire Gallego ELAren gizarte ekintzako arduradunak salatu duenez, sektorea guztiz pribatizatuta dago, eta, ondorioz, "prekarizatu" egin dute.
Azpimarratu duenez, azken 20 urteetan langileek mobilizazioetan izan duten parte-hartzeari esker, aurrerapen anitz lortu dira sektoreko zenbait esparrutan; berbarako, 35 orduko lanaldia ezartzea eta emakumezko langile askoren gutxieneko soldata bikoiztea.
Era berean, ELAk azpimarratu du erantzukizuna erakunde eta alderdi politikoen esku dagoela. Izan ere, "zerbitzu horiek enpresa pribatuen esku uzten dituzte", bai Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroako Gobernuaren esku, bai eta Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako aldundien eta udalen esku.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
"Sententziak zapore gazi-gozoa uzten digu"
Aitzol Asla Kabiezesko osasun-zentroko erizainaren biktimen abokatuak adierazi duenez, kaltetutako 400 adingabeen familiek ez dute epaiaren aurkako helegiterik aurkeztuko, baina iragarri dute Osakidetzari erantzukizunak eskatzen jarraituko dutela.
'Santa Maria' ontziaren erreplika Donostiara iritsi da
Ontzia urriaren 8tik 19ra bitartean bisitatu ahal izango da, 10:00etatik 19:30era. 200 tonako itsasontzia da, 28,30 metroko luzera, 7,96 metroko zabalera eta 3,49 metroko puntala dituena. Makila nagusiaren altuera ia 25 metrokoa da, flotazio-marratik goialderaino.
Bilboko metroaren energia, Bilbobusen elikagarri
Bilbobuseko autobus elektrikoak Bilboko metroaren energiaz baliatzen dira gauean kargatzeko. Bilboko metroaren potentzia Bilbobuseko kotxetegietara eramaten dute, hurbilen dagoen azpiestaziorainoko konexio baten bidez, eta energia 14 karga-puntutan banatzen da. Proeiktuari esker, orain arte, 426 tona CO2 aurreztu dira.
Dagoeneko 17 dira Bernedoko udalekuaren kontra aurkeztutako salaketak, Zupiriaren arabera
Segurtasun sailburuak azaldu duenez, gehienak exhibizionismo eta derrigortze delituekin lotutakoak dira, baina badago sexu-erasoekin zerikusia eduki lezakeen salaketaren bat.
Absolbitu egin dute Santurtzin 400 adingabe txertorik gabe utzi zituen erizaina, asaldura psikologikoa duela iritzita
Bizkaiko Auzitegiak zigorraren ordez segurtasun-neurriak ezarri dizkio: kanpoko tratamendu medikoa eta erizaintzan lan egitea debekatzea, eta 20.000 euroko kalte-ordaina ordaindu beharko dio Osakidetzari.
Istripua izan da A-8an, eta Max Center parean auto-ilarak eratu dira, Irunerako noranzkoan
Hainbat ibilgailuk talka egin dute A-8 autobideko 124. kilometroan (BI-10), Max Center parean. Ezkerreko erreia itxita dago eta auto-ilara luzeak daude Irunerako noranzkoan.
Lau hildako Madrilen, eraikin bat behera etorrita
Madrilgo erdigunean lau izarreko hotel egiteko zaharberritzen ari diren eraikin baten barruko forjatuan erori zen.
“Online bideojoko hauen diseinua baliatuz, pedofiloek haurrak hurbiltzea lortzen dute”
Pediatrek ohartarazi dute hainbat bideojoko haur eta nerabeentzako arriskutsuak direla; online jolastekoak, batik bat. Ezagunena Roblox da, munduan 380 milioi erabiltzaile baino gehiago baititu. Telmo Lazkano hezkuntza eta osasun digitalean adituak horrelako plataformek nola funtzionatzen duten kontatu du.
Arreta non jarri, seme-alabak online bideojokoetan ibiltzen badira?
Online bideojokoek hainbat arrisku dakartzate, sareekin eta Internetekin lotura duen heinean. Horren aurrean gurasoek arreta non jarri behar duten azaldu du Telmo Lazkano hezkuntzan eta haurren osasun digitalean adituak. Besteak beste, adierazi du jokalari bat baino gehiagorentzako jokoetan jarri behar dela fokua, eta txatak dituztenetan bereziki.