Zaintza arloko langileak zerbitzuen eredu publiko bat eskatzeko mobilizatu dira Gasteizen 

Mobilizazioa Gasteizko Bilbo plazatik abiatu da, "Kalitatezko euskal zaintza eredu baten bidean, publifikazioa!" lelopean.

Agentziak | EITB

Zaintza sektoreko 500 langile baino gehiago bildu ditu ELAk asteazken honetan Gasteizen, erakunde zein alderdiei kalitatezko zaintza eredu publiko propioa eskatzeko.

Leire Gallego ELAren gizarte ekintzako arduradunak salatu duenez, sektorea guztiz pribatizatuta dago, eta, ondorioz, "prekarizatu" egin dute.

Azpimarratu duenez, azken 20 urteetan langileek mobilizazioetan izan duten parte-hartzeari esker, aurrerapen anitz lortu dira sektoreko zenbait esparrutan; berbarako, 35 orduko lanaldia ezartzea eta emakumezko langile askoren gutxieneko soldata bikoiztea.

Era berean, ELAk azpimarratu du erantzukizuna erakunde eta alderdi politikoen esku dagoela. Izan ere, "zerbitzu horiek enpresa pribatuen esku uzten dituzte", bai Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroako Gobernuaren esku, bai eta Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako aldundien eta udalen esku. 

 

