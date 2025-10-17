Será noticia: Asesinato en Zarautz, Día Internacional de la Pobreza y puertas abiertas en Goe

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 17 de octubre de 2025:

- Asesinato en Zarautz: La localidad guipuzcoana se concentrará esta tarde para expresar su repulsa por el asesinato machista ocurrido en la localidad. El Ayuntamiento ha convocado a la ciudadanía a participar en una concentración que tendrá lugar este viernes, a las 19:00 horas, en Lege Zaharren Plaza. La convocatoria llega después de que la Ertzaintza detuviera el miércoles a un hombre de 47 años por el presunto homicidio de una mujer de 53 en la localidad guipuzcoana.

- Día Internacional de la pobreza: Alrededor de un 15% de la población de Euskadi está en riesgo de pobreza o en situación de exclusión social. Así lo concluye la última encuesta del Instituo Nacional de Estadística. Por su parte, Eustat asegura que, cada día, más de 4.000 personas duermen en centros sociales habilitados a lo largo y ancho de la Comunidad Autónoma Vasca. Una cifra que corresponde al año 2024, y que supone un incremento del 24% si lo comparamos con la encuesta realizada en 2022.

- Puertas abiertas en Goe: GOe abrirá sus puertas en Donostia-San Sebastián para que la ciudadanía sea la primera en conocer este innovador hub gastronómico. La jornada se organizará en cinco visitas guiadas en euskera y castellano, permitiendo que 1.000 personas exploren de cerca los principales espacios del edificio y conozcan la actividad que se desarrollará en él. Los horarios de las visitas son los siguientes: 09:00 en castellano, 10:30 en euskera, 12:30 en castellano, 16:30 en castellano y 18:30 en euskera.