Será noticia: Asesinato en Zarautz, Día Internacional de la Pobreza y puertas abiertas en Goe
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 17 de octubre de 2025:
- Asesinato en Zarautz: La localidad guipuzcoana se concentrará esta tarde para expresar su repulsa por el asesinato machista ocurrido en la localidad. El Ayuntamiento ha convocado a la ciudadanía a participar en una concentración que tendrá lugar este viernes, a las 19:00 horas, en Lege Zaharren Plaza. La convocatoria llega después de que la Ertzaintza detuviera el miércoles a un hombre de 47 años por el presunto homicidio de una mujer de 53 en la localidad guipuzcoana.
- Día Internacional de la pobreza: Alrededor de un 15% de la población de Euskadi está en riesgo de pobreza o en situación de exclusión social. Así lo concluye la última encuesta del Instituo Nacional de Estadística. Por su parte, Eustat asegura que, cada día, más de 4.000 personas duermen en centros sociales habilitados a lo largo y ancho de la Comunidad Autónoma Vasca. Una cifra que corresponde al año 2024, y que supone un incremento del 24% si lo comparamos con la encuesta realizada en 2022.
- Puertas abiertas en Goe: GOe abrirá sus puertas en Donostia-San Sebastián para que la ciudadanía sea la primera en conocer este innovador hub gastronómico. La jornada se organizará en cinco visitas guiadas en euskera y castellano, permitiendo que 1.000 personas exploren de cerca los principales espacios del edificio y conozcan la actividad que se desarrollará en él. Los horarios de las visitas son los siguientes: 09:00 en castellano, 10:30 en euskera, 12:30 en castellano, 16:30 en castellano y 18:30 en euskera.
Menos accidentes, más conciencia: el desafío de la seguridad vial en Euskadi
A pesar de registrar la cifra más baja de personas fallecidas en carreteras en décadas, las autoridades insisten en que todavía queda mucho por hacer.
37 vidas perdidas en Euskadi en 2024: ¿cómo prevenir más tragedias?
Hablamos con Estíbaliz Olabarri, directora de Tráfico del Gobierno Vasco, y Rosa María Trinidad de la asociación Stop Violencia Vial, sobre educación, concienciación y los retos actuales para lograr carreteras más seguras. Sus testimonios muestran cómo la prevención puede salvar vidas.
Hondarribia acoge la grabación del videoclip de EITB Maratoia, con participación de miembros de Nagusilan
La campaña del maratón de este año quiere poner el foco en un envejecimiento saludable y hemos visto a los voluntarios de Nagusilan bailar al son de la canción "Euskal rock 'n roll" de Niko Etxart.
El consulado de Venezuela permanece cerrado "por causa mayor"
Las oficinas están llenas de cajas y, al parecer, se debe a una fuga. Venezolanos Bilbao Bizkaia denuncia desinformación y abandono, dado que gran parte de su documentación se encuentra en esta oficina.
La exposición World Press Photo, en Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz acoge la exposición de las mejores imágenes del fotoperiodismo del último año. Hay imágenes de medio mundo, y muchas reflejan la situación de Palestina.
El Ayuntamiento de Bilbao implantará la OTA en Zorrozaurre
La implantación del sistema responde a una demanda vecinal, debido al aumento de vehículos estacionados tras la apertura del puente que conecta la isla con San Ignacio.
