Albiste izango dira: Hilketa Zarautzen, Pobreziaren Nazioarteko Eguna eta ate irekiak Goen

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 17an, gure lerroburu nagusiak:

- Hilketa Zarautzen:  Gipuzkoako herriak elkarretaratzea egingo du gaur arratsaldean herrian gertatutako hilketa gaitzesteko. Udalak dei egin die herritarrei ostiralean, 19:00etan, Lege Zaharren Plazan egingo den elkarretaratzean parte hartzeko. Ertzaintzak asteazkenean 47 urteko gizon bat atxilotu zuen 53 urteko emakume baten ustezko hilketagatik.

- Pobreziaren Nazioarteko Eguna: Euskadiko biztanleriaren % 15 inguru pobrezia-arriskuan edo gizarte-bazterketako egoeran dago. Hala ondorioztatu du Espainiako Estatistikako Erakundearen azken inkestak. Eustatek, bere aldetik, ziurtatu du egunero 4.000 pertsonak baino gehiagok egiten dutela lo Euskal Autonomia Erkidegoan zehar dauden gizarte-zentroetan. Zifra hori 2024. urteari dagokio, eta % 24ko igoera da 2022an egindako inkestarekin alderatuz gero.

- Ate irekiak Goen: GOek ateak irekiko ditu Donostian, herritarrak izan daitezen hub gastronomiko berritzaile hori ezagutzen lehenak. Jardunaldia bost bisita gidatutan antolatuko da, euskaraz eta gaztelaniaz, eta aukera emango du 1.000 pertsonak eraikinaren gune nagusiak barrutik arakatzeko eta bertan egingo den jarduera ezagutzeko. Bisiten ordutegiak honako hauek dira: 09:00 gaztelaniaz, 10:30 euskaraz, 12:30 gaztelaniaz, 16:30 gaztelaniaz eta 18:30 euskaraz.

Pobreziaren erradiografia Euskadin: Gora egin du arreta-zentroetan lo egiten duten pertsonen kopuruak

