Nafarroa Oinez alcanza sus objetivos marcados, con "una cita para el recuerdo"

Villava ha celebrado este domingo un masivo encuentro a favor del euskera y las ikastolas en el Nafarroa Oinez, de la mano de la ikastola Paz de Ziganda, cuyos responsabes han considerado "histórico" el desarrollo del evento, que ha reunido a miles de personas.

"Un ambiente inmejorable" ha presidido la jornada, que se ha convertido en "una cita para el recuerdo", en la que "se han alcanzado los objetivos marcados y se ha hecho frente con éxito a un reto organizativo de gran envergadura", han constatado los organizadores en una nota.

Las temperaturas agradables han acompañado al disfrute de la música, bailes y la cultura en las tres áreas festivas habilitadas, que se han llenado de público desde las 10:00 horas con un variado programa de actividades para todas las edades, con conciertos, espectáculos, deportes rurales y actividades participativas.