Oroimenean gordeko dute antolatzaileek aurtengo Nafarroako ikastolen aldeko festa
Aurtengo edizioa antolatu duen Paz de Ziganda ikastolako ordezkariak oso pozik agertu dira. "Jendetsua" eta "gorabeherarik gabekoa" izan da aurten Nafarroa Oinez, eta hasiera batean ezarritako helburuak bete ditu.
Jende andana bildu da Atarrabian gaur, igandearekin, Paz de Ziganda ikastolak antolatutako Nafarroa Oinez festan. "Historikotzat" jo dute gaurko hitzordua antolatzaileek, milaka lagun bildu baitira bertan.
"Giroa ezin hobea egon da goizetik. Oroimenean gordeko dugu aurtengoa, helburuak beteta eta arrakastaz blai bukatu baitugu eguna·, esan dute ohar batean.
Eguraldiak ere lagundu du horretan, musikaz, dantza ikuskizunez eta kulturaz gozatzeko aukera izan baitute bisitariek, ibilbidean zehar egokitutako hiru guneetan. 10:00ak jota lehertu da jaia, eta adin guztiei zuzendutako kontzertuak, emankizunak, herri kirolak eta ekimenak izan dira bertan.
Atarrabia euskararen eta ikastolen aldeko Nafarroa Oinez topaketa ospatzen ari da gaur, Paz de Ziganda ikastolaren eskutik.
Adarraren eta txalapartaren soinuak abiatu du goizean goizetik hitzorduz beteriko eguna. Jardunaldia abiatzeko, bihotz handi batekin apaindu dute ikastolaren fatxada, dantzariek Anne Etchegoyenek interpretatutako "Bake mina" abestiaren erritmora dantzatzen zuten bitartean.
Nazioarteko egoera izan da aurtengo edizioko protagonistetako bat. Maider Nuin ikastolako lehendakariak dei egin du indarkeria eteteko eta "mundu baketsuago eta solidarioago bat eraikitzeko".
Hala ere, horrek ez dio protagonismoa kendu eguneko benetako protagonistari: euskarari.
Ana Ollo Nafarroako Foru Gobernuko bigarren lehendakariorde eta Euskara kontseilariak nabarmendu du "gero eta anakronikoagoa" dela euskararen egoera lurraldean, eta adierazi du egoera hori gainditu beharra dagoela.
Oier Sanjurjo Nafarroako Ikastolen Elkarteko zuzendariak ere hartu du parte ospakizun honetan. Horren ustez, bi dira Nafarroa osoa "josten" duten elementuak: Osasuna futbol taldea eta ikastolen euskarazko hezkuntza.
Gaurkoan, egun osoan izango dira ospakizunak Atarrabian, 2025eko Nafarroa Oinez jaialdian, eta musikaz, festaz eta gastronomiaz gosatzeko aukera egongo da 2,8 kilometroko ibilbidean zehar.
Hurrengo geltokia: Viana
Viana herria izango da Nafarroa Oinez ekitaldia hartuko duen hurrengoko herria. Hain zuzen ere, Erentzun eta San Fermin ikastolek eskutik helduta egingo diote aurreko erronkari.
Atarrabian, beraz, lekukoa pasa diete 2026ko Nafarroa Oinez antolatuko duten ikastolei. Bertan izan dira ikastoletako ordezkariak: Erentzun elkartetik, Marta Tejada presidentea eta Garbiñe Zulaika zuzendaria; eta, San Ferminetik, Eider Sagastibeltza lehendakaria eta Uxue Lazakano zuzendaria.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Kontrolatu dute Elgeako mendilerroan piztutako sutea
Haizeak Arriola eta Narbaxa artean zabaldu ditu sugarrak. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako suhiltzaileak ari dira bertan lanean. Sutea datozen orduetan itzaltzea espero du Arabako Aldundiak. Une honetan, 25 suhiltzaile inguru omen dira kaltetutako eremua hozten, balizko txingarrek sua berpiztu ez dezaten.
Mendizale bat erreskatatu dute Atxuriko pasabidean
60 urteko pertsona bat erreskatatu dute Gorbeiako Parke Naturaleko Atxuriko pasabidean ondoezik sentitu ostean. Inguruan ziren mendizaleek gizonari laguntzea lortu dute, baina kaltetuak berak eman behar iza du abisua 112 telefonoan.
Gorrotxategin turroiak egiten hasi dira jada
Aurten 100 urte bete dituzte, eta oso produktu berezia egin dute urteurrena ospatzeko: lima, limoi eta txokolate zurizko turroi freskoa. Gabonetan gehien erosten den produktuetako bat da turroia, eta lau hilabete lehenago hasten dira prestatzen.
Ikerketa sakonagoa eta diagnostiko goiztiarragoa eskatu dituzte Bularreko Minbiziaren aurkako Munduko Egunean egindako bilkuretan
Aurreko urteetan bezala, Gasteizen lasterketa solidarioa egin dute. Donostian, berriz, gaixotasuna ikertzeko "finantzaketa handiagoa" eskatu du Iñurri elkarteak.
Bularreko minbizia dutela jakin zuteneko bizipena partekatu dute lau emakumek
Bularreko Minbiziaren aurkako Munduko Eguna da gaur. Automiaketak funtsezkoa izaten jarraitzen du, alerta-seinaleak garaiz identifikatzeko eta tratamendu arrakastatsuak areagotzeko. Erreportaje honetan, lau testigantza bildu ditu EITBk.
Epaileak espetxera bidali du Zarauzko hilketa matxistaren ustezko egilea
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak atzo adierazi zuenez, ustezko hiltzaileak "polizia-aurrekariak ditu genero-indarkeriarekin lotuta".
Karguekin aske geratu da Bilbon gaixorik zegoen ama zabor artean giltzapetu zuen gizona
Emakumea "higiene baldintza negargarriak" zituen etxebizitza batean zegoen giltzapetuta.
Palestinan "kolonialismoa eta okupazioa" behin betiko amaitzeko eskatu dute milaka pertsonak Iruñean
Yala Nafarroa talde deitzaileak zalantzan jarri ditu egungo su-etenaren "eraginkortasuna eta justizia", baita Israelen eta Hamasen artean AEBen bitartekaritzarekin ezarri berri den bake planaren baldintzak ere, "Israelen zigorgabetasuna" dela eta.
Itsasadarraren azpiko tunelaren proiektua gelditzea eskatu dute Bilbon, "ekozida eta antisoziala" dela arrazoituta
"Kontraesanean jartzen ditu euskal erakundeek hartutako konpromiso klimatiko guztiak, eta tunel horrek zor ekologikoa utziko die etorkizuneko belaunaldiei, CO2 isuriak handitu eta ingurune naturala andeatzen duelako", ziurtatu dute.