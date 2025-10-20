Gastronomía
Queda oficialmente inaugurado el GOe, el nuevo laboratorio de innovación de Basque Culinary Center

La presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejeria (3i), el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (4i), y el Lehendakari, Imanol Pradales (c), durante la inauguración oficial del GOe, en el GOe-Gastronomy Open Ecosystem, a 20 de octubre de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). Gastronomy Open Ecosystem es el nuevo centro internacional de ciencia, innovación y emprendimiento gastronómico impulsado por Basque Culinary Center. Arnaitz Rubio / Europa Press 20 OCTUBRE 2025;PRADALES;INAUGURACIÓN;GOE;SAN SEBASTIÁN;GUIPÚZCOA;PAÍS VASCO;PSOE 20/10/2025
18:00 - 20:00
Inauguración institucional del Basque Culinary Center. Foto: Europa Press.
Expertos y profesionales de la gastronomía han acudido hoy, lunes, a la inauguración oficial de la nueva sede de Basque Culinary Center. Este centro universitario y de investigación está situado en el barrio donostiarra de Gros y presume de un espíritu rompedor en fondo y forma.

