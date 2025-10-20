Gastronomia
Ofizialki inauguratu dute GOe eraikina, Basque Culinary Centerreko berrikuntza-laborategi berria 

La presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejeria (3i), el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (4i), y el Lehendakari, Imanol Pradales (c), durante la inauguración oficial del GOe, en el GOe-Gastronomy Open Ecosystem, a 20 de octubre de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). Gastronomy Open Ecosystem es el nuevo centro internacional de ciencia, innovación y emprendimiento gastronómico impulsado por Basque Culinary Center. Arnaitz Rubio / Europa Press 20 OCTUBRE 2025;PRADALES;INAUGURACIÓN;GOE;SAN SEBASTIÁN;GUIPÚZCOA;PAÍS VASCO;PSOE 20/10/2025
18:00 - 20:00

GOe eraikinaren inaugurazio instituzionala. Argazkia: Europa Press.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Gastronomiako adituak eta profesionalak izan dira gaur, astelehena, Basque Culinary Centerren egoitza berriaren inaugurazio ofizialean. Unibertsitate eta ikerketa zentro hori Donostiako Gros auzoan da.

Gipuzkoa Gastronomia Basque Culinary Center Donostia Gizartea

