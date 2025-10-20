Ofizialki inauguratu dute GOe eraikina, Basque Culinary Centerreko berrikuntza-laborategi berria
Gastronomiako adituak eta profesionalak izan dira gaur, astelehena, Basque Culinary Centerren egoitza berriaren inaugurazio ofizialean. Unibertsitate eta ikerketa zentro hori Donostiako Gros auzoan da.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
GMT 0, +1 edo +2: Zer ordu-eremu dagokio Euskal Herriari?
1884an gaur egunera arte heldu zaigun sistema ezarri zen: mundua 24 ordu-eremutan banandu zen. Espainiak zein Frantziak zegokien eremuan jarri zituzten erlojuak: GMT 0. Baina Gerra Zibilaren ondoren, bi estatuek GMT+1 ordu-eremua hartu zuten, Berlinekin bat egiteko, eta udan, gainera, beste ordubete aurreratzen dute.
Espainiako Gobernuak espedientea ireki dio jaialdien promotore bati praktika bidegabeak sustatzeagatik
Kontsumo Ministerioak adierazi duenez, jarduera horiek, hala nola jaialdietara janariarekin eta edariarekin sartzearen debekua egiaztatuz gero, milioi bat euro arteko isunak ekar ditzakete.
Eraso homofobo bat ikertzen ari dira Tuteran
Ikerketa herriko Udaltzaingoak hartu du bere gain. Erasotzailea identifikatu eta bilatzeko lanetan ari dira.
Behar bezala babestuta al daude Euskal Herriko museoak?
Euskal museoek ez dute lapurreta nabarmenik jasan azken urteotan, baina segurtasun-protokoloen eguneraketak etengabeak dira Parisko Louvre bezalako edozein gertakari saihesteko.
Irunen desagertutako 17 urteko neska baten bila ari dira
Ertzaintzak igandean ekin zion adingabearen bilaketari, salaketa jaso eta gero. Frantziako tokiren batean egon daitekeela susmatzen dute. Informazioa izan dezakeen oro eurekin harremanetan jartzeko eskatu dute.
Tolosako Ospitalea 2031n zabalduko dute, eta aurreikusten da urtean 3.600 ebakuntza egingo dituztela bertan
Osasun Sailak gaur goizean eman ditu ospitale berriari buruzko xehetasunak, eskualdeko alkate, zinegotzi, sindikatu eta auzo-plataformen aurrean egindako agerraldian. Arratsaldean, proiektua herritarren aurrean aurkeztuko da.
Laguntza eskatu dute Panticosan hildako mendizale nafarraren txakurra aurkitzeko
Larunbatean irten zen mendizale gaztea ibilbide bat egitera bere bi txakurrekin. Erreskate taldeek mendizalearen eta animalietako baten gorpuak aurkitu zituzten Neveras mendiaren magalean. Bigarren zakurraren arrastorik ez dago.
Lau gazte atxilotu dituzte gerrikoez eta beirazko botilez kuadrilla bati eraso egiteagatik
Lekuko baten eta biktimaren beraren arabera, Gasteizko vending makina batean erostera zihoazela eraso egin zieten.
Lottu deituko da EAEko aldiriko trenen zerbitzua
Hain zuzen ere, Mugikortasun Jasangarrirako Sailak sustatutako inkesta bi aste egon da martxan Irekia webgunean, eta parte hartu duten herritarren % 55ek baino gehiagok egin dute Lottu aukeraren alde, Lurbil (% 30,4) eta Besaide (% 14,4) izenen aurretik.