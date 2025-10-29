Un año de la DANA
Colegios en barracones, viviendas sin ascensores… La lenta reconstrucción tras la DANA

18:00 - 20:00
La reconstrucción avanza lentamente en Catarroja. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Ikastetxeak barrakoietan, etxebizitzak igogailu gabe... GOIDIaren osteko berreraikuntza motela
EITB

Última actualización

El 29 de octubre de 2024 gran parte de la provincia de Valencia quedó devastada por unas inundaciones causadas por una gota fría. La DANA destruyó vidas, y también casas, locales, puentes…en más de un centenar de pueblos. Las personas afectadas superan las 300 000 y el daño económico en las infraestructuras es incalculable. Hoy, siguen sin poder recuperar la normalidad.

Comunidad Valenciana DANA Inundaciones Desastres naturales Sociedad

