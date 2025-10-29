GOIDIak, urtebete

Eskolak barrakoietan, etxebizitzak igogailu gabe... GOIDIaren osteko berreraikuntza motela

18:00 - 20:00

Berreraikuntza motel doa Catarrojan. Argazkia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

2024ko urriaren 29 hartan, goialdeko depresioak eragindako triskantzak Valentziako probintziaren zati handi bat hondatu zuten. GOIDIak bizitzak suntsitu zituen, etxeak, lokalak, zubiak, ehun herri baino gehiagotan. 300.000 lagun baino baino gehiago kaltetu zituen, eta azpiegituretako kalte ekonomikoa kalkulaezina da. Gaur egun, normaltasuna berreskuratu ezinik jarraitzen dute.

Valentzia Erkidegoa Goialdeko depresioa Uholdeak Hondamendi naturalak Gizartea

