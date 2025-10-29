Eskolak barrakoietan, etxebizitzak igogailu gabe... GOIDIaren osteko berreraikuntza motela
2024ko urriaren 29 hartan, goialdeko depresioak eragindako triskantzak Valentziako probintziaren zati handi bat hondatu zuten. GOIDIak bizitzak suntsitu zituen, etxeak, lokalak, zubiak, ehun herri baino gehiagotan. 300.000 lagun baino baino gehiago kaltetu zituen, eta azpiegituretako kalte ekonomikoa kalkulaezina da. Gaur egun, normaltasuna berreskuratu ezinik jarraitzen dute.
Gasteizko ikastetxe batean 12 urteko bi neskatok 6 urteko beste bati egindako sexu-eraso bat ikertzen ari dira
Adingabeen Fiskaltzak Arabako Foru Aldundira bidali du kasua, ustezko bi egileak inputaezinak direlako.
Emakume bat hil da Erriberrin gertatutako auto istripu batean
Gidatzen zuen autoak erdibidea pasatu eta kontrako norabidean zetorren kamioi baten aurka jo du. Emakumea tokian bertan hil da eta kamioiaren gidaria arin zauritu da.
Zergatik gripea aurten goizago etorri da? Osakidetzako Epidemiologia buruak zalantzak argitu dizkigu
Pello Latasa Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko epidemiologia-zaintzarako buruak azaldu duenez, asteotako intzidentzia-kasuak sasoiko gripearen epidemiaren hasiera izan daitezke, edo epidemiaren gorakada "goiztiarra". Zepan datza aurtengo gripearen eraginaren gakoa.
Eta covidarekin zer? "Oraindik gure artean dago, baina bere zirkulazioa murriztu da"
Pello Latasa Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko zaintza epidemiologikoko buruaren esanetan, covidaren birusak gure artean jarraitzen du, baina "zirkulazio gutxi gorabehera egonkorra" izaten ari da.
Osakidetzak 7.500 bat iktus kasu artatu zituen 2024an, pazienteen erdiak baino gehiago 75 urtetik gorakoak ziren
Aurreko urteekin alderatuta kasuen kopurua apur bat jaitsi bada ere, daturik garrantzitsuena hilkortasunaren etengabeko murrizketa da, azken hamarkadan urteko % 2,8 puntuko batez besteko jaitsiera izan baitu.
Euskadin bizi diren 16 eta 85 urte bitarteko emakumeen ia % 60k sexu-jazarpena edo jazarpen jarraitua jasan dute
Emakumeek bizitzan zehar jasan duten indarkeriari buruz egindako azterlanaren bigarren zatiaren emaitzak aurkeztu ditu Eusko Jaurlaritzak. Oraingoan, laneko jazarpena, sexu-jazarpena, jazarpen jarraitua eta ziberjazarpena aztertu dituzte.
Amaitu dira Enekuriko Bilborako sarreran izan diren trafiko-arazoak
Hainbat ibilgailuk talka egin dute eta errei bat itxi dute BI-11 errepideko 5. kilometroan. Ondorioz, auto-ilara luzeak sortu dira Bilborako sarreran.
Juan Carlos I.a: "Demokrazia ez zen berez etorri"
Tronura iritsi zela 50 urte betetzear diren honetan, Espainiako errege emerituak nabarmendu du 1981eko otsailaren 23an, bat barik, hiru estatu kolpe egon zirela.
Amaitu dira auto-ilarak N-1 errepidean, Villabona parean
Hiru ibilgailuk istripua izan dute N-1 errepidean, Aduna eta Anoeta artean. Horrez gain, Bi-30ean (N-637), Erandio parean eta Galdakaorako noranzkoan, auto-ilarak sortu dira.