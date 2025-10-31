EITB MARATOIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Eroski se suma a EITB Maratoia y destinará su centimo solidario a la investigación del envejecimiento saludable

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eroskik bat egin du EITB Maratoiarekin eta bere zentimo solidarioa zahartze osasuntsuaren ikerketara bideratuko du
author image

EITB

Última actualización

Han celebrado esta unión con un tutorial de baile en el centro comercial Artea. El día grande de recaudaciones será el 18 de diciembre pero ya se pueden hacer donaciones por BIZUM al 33478.

Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X