Eroskik bat egin du EITB Maratoiarekin eta "zentimo solidarioa" zahartze osasuntsuaren ikerketara bideratuko du

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Artea merkataritza-gunean dantza-tutorial batekin ospatu dute elkarlana. Abenduaren 18an izango da dirua biltzeko egun handia, baina dagoeneko BIZUM bidez 33478 zenbakira dohaintzak egin daitezke.

Gizartea

