Sorprendidos en Bilbao con dispositivos tecnológicos ocultos en el examen de conducir

Dos hombres han sido sorprendidos en Bilbao por la Policía Nacional con dispositivos tecnológicos fraudulentos ocultos mientras realizaban el examen teórico para la obtención del permiso de conducir.

Los agentes pudieron observar que dos varones mostraban una actitud nerviosa y una postura antinatural, de tal forma que mantenían en todo momento el pecho cerca de la pantalla del ordenador.

Una vez finalizado el examen, los policías preguntaron por su actitud a los dos individuos, que hablaban un castellano "muy limitado", según ha informado la Policía Nacional en una nota.

No obstante, los agentes apreciaron un pequeño orificio a modo de mirilla en la parte frontal de las camisas que vestían, bajo las cuales llevaban adheridos teléfonos móviles que se encontraban en llamada activa.

Los dos hombres afirmaron que los teléfonos se los había proporcionado una persona, junto con las camisas e instrucciones precisas para la realización el examen.

Los agentes también localizaron en los bolsillos de ambos un pequeño dispositivo receptor y microauriculares que no pudieron extraer por encontrarse insertados de manera muy profunda en el canal auditivo.

Responsables de la Unidad de Tráfico levantaron por todo ello actas de propuesta de sanción administrativa de 500 euros cada una y 6 meses sin poder volver a presentarse a dicho examen.