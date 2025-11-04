Bi pertsona gidatze-azterketan ezkutatutako gailuekin kopiatzen harrapatu dituzte Bilbon
Agente batzuek ikusi zuten bi gizonek jarrera urduria eta antinaturala zutela, eta bularra ordenagailuaren pantailaren ondoan edukitzen zuten azterketa egiten zuten bitartean.
Polizia Nazionalak bi gizon harrapatu ditu Bilbon ezkutuko gailu teknologikoekin, gidabaimena lortzeko azterketa teorikoa egiten ari zirela.
Agenteek ikusi ahal izan zutenez, bi gizonek jarrera urduria eta antinaturala zuten, eta bularra ordenagailuaren pantailaren ondoan zuten uneoro.
Azterketa amaitu ondoren, poliziek beren jarreraz galdetu zieten bi gizonei eta gaztelania "oso mugatua" hitz egiten zuten, Polizia Nazionalak ohar batean jakinarazi duenez.
Hala ere, agenteek behatxulo moduko zulo txiki bat ikusi zuten kamisen aurrealdean, eta haien azpian telefono mugikorrak zeuden atxikita, dei aktiboan.
Bi gizonek baieztatu zuten telefonoak pertsona batek eman zizkiola, azterketa egiteko behar ziren alkandora eta jarraibideekin batera.
Agenteek gailu hartzaile txiki bat eta mikroaurikular batzuk ere aurkitu zituzten bien poltsikoetan, baina ezin izan zituzten atera, entzumen-kanalean oso modu sakonean sartuta zeudelako.
Horregatik guztiagatik, Trafiko Unitateko arduradunek 500 euroko eta 6 hilabeteko administrazio-zehapenaren proposamenaren aktak egin zituzten, eta ezin izango dira azterketa horretara berriro aurkeztu denbora horretan.
Zure interesekoa izan daiteke
GOIDIaren biktimak: "Gure senideak ez zituen klimak hil, kudeaketa txarrak eta zientziarekiko errespetu faltak baizik"
GOIDIAren Biktimen Elkartearen presidenteak, Rosa Alvarezek, deitoratu egin du Kongresuko ikerketa-batzordeak kondenatzeko legezko baliorik ez izatea, eta, "garaipen soziala" dela esan duen arren, azpimarratu du oraindik pauso handi bat geratzen dela emateko: Mazon espetxera bidaltzea.
Shein, Aliexpress, Temu eta Wish jomugan, haur itxurako panpina sexualen salmentagatik
Frantziako Gobernuak Shein plataforma debekatzearekin mehatxu egin du, panpin horiek merkatutik erretiratzen ez baditu. Merkataritza elektronikoko erraldoia, bere aldetik, Frantziako Justiziarekin kolaboratzeko prest agertu da, Parisko Fiskaltzak ikerketa abiatu ondoren.
Gizon batek bikotekidea hil du Zaragozan
Auzokideek Polizia Nazionalari deitu diote, bikotearen etxean liskar gogor bat izan dela jakinarazteko. Patruila bat bertaratu da, eta emakumearen gorpua aurkitu dute, labankadak dituela. Ustezko hiltzailea dagoeneko atxilotu dute.
Nortzuk dira Espainiako aberatsenen Forbesen zerrendan agertzen diren bost euskal herritarrak?
Daniel Mate donostiarra (Glencore) da euskal ordezkaritzaren buru Forbesen zerrendan. Ondoren, De Urrutia, Ybarra eta Arregui familiak eta Jose Antonio Jainaga siderurgiako enpresaburua daude. Burtsak gorabehera, Euskal Herriko aberatsek Estatuko mapa ekonomikoan duten indarrari eutsi diote.
Mariatxi talde batek Bizkaiko DYAko presidente ohia hartu du Bizkaiko Lurralde Auzitegiaren atarian
Fernando Izaguirre Bizkaiko DYAko presidente ohia epaitzen hasiko dira astearte honetan, gobernuz kanpoko erakundearenak ziren 4,75 milioi euro bereganatzea leporatuta. Fiskaltzak eskatu du akusatu naguiak 7 urteko kartzela-zigorra bete dezan, iruzurra egitea egotzita.
Ikerketa batek melatonina luzaroan kontsumitzea bihotz-gaixotasunen bat izateko arriskuarekin lotu du
Amerikako Bihotzaren Elkarteak aurkeztutako lan batek eztabaida sortu du adituen artean, iradoki baitu urtebete baino gehiagoz melatonina hartzeak bihotz-gutxiegitasuna izateko arriskua areagotu dezakeela. Espezialistek lasaitasunerako deia egin dute, eta gogorarazi dute farmazietan errezetarik gabe saltzen diren produktuak ezin direla bi miligramotik gorakoak izan.
Abisu horia baso-sute arriskuagatik EAEn
Abisua indarrean egongo da asteartean eta asteazkenean, hegoaldeko haize-bolada bortitzak aurreikusten direlako.
Gaur hasiko da Bizkaiko DYAko presidente ohiaren aurkako epaiketa, 4,75 milioi euro bereganatzea leporatuta
Fiskaltzak 7 urteko espetxe-zigorra eskatu du.
21 urteko gizonezko bat atxilotu dute Gasteizen, bikotekideari eraso egin eta telefono mugikorra kentzeagatik
Gertakariak joan den larunbatean jazo ziren, 08:30 inguruan.