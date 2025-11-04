ADMINISTRAZIO-ZEHAPENA
Bi pertsona gidatze-azterketan ezkutatutako gailuekin kopiatzen harrapatu dituzte Bilbon

Agente batzuek ikusi zuten bi gizonek jarrera urduria eta antinaturala zutela, eta bularra ordenagailuaren pantailaren ondoan edukitzen zuten azterketa egiten zuten bitartean.

gida baimena carne conducir
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Polizia Nazionalak bi gizon harrapatu ditu Bilbon ezkutuko gailu teknologikoekin, gidabaimena lortzeko azterketa teorikoa egiten ari zirela.

Agenteek ikusi ahal izan zutenez, bi gizonek jarrera urduria eta antinaturala zuten, eta bularra ordenagailuaren pantailaren ondoan zuten uneoro.

Azterketa amaitu ondoren, poliziek beren jarreraz galdetu zieten bi gizonei eta gaztelania "oso mugatua" hitz egiten zuten, Polizia Nazionalak ohar batean jakinarazi duenez.

Hala ere, agenteek behatxulo moduko zulo txiki bat ikusi zuten kamisen aurrealdean, eta haien azpian telefono mugikorrak zeuden atxikita, dei aktiboan.

Bi gizonek baieztatu zuten telefonoak pertsona batek eman zizkiola, azterketa egiteko behar ziren alkandora eta jarraibideekin batera.

Agenteek gailu hartzaile txiki bat eta mikroaurikular batzuk ere aurkitu zituzten bien poltsikoetan, baina ezin izan zituzten atera, entzumen-kanalean oso modu sakonean sartuta zeudelako.

Horregatik guztiagatik, Trafiko Unitateko arduradunek 500 euroko eta 6 hilabeteko administrazio-zehapenaren proposamenaren aktak egin zituzten, eta ezin izango dira azterketa horretara berriro aurkeztu denbora horretan. 

