El 23 % de los 2.263 protocolos abiertos en la CAV se confirman como acoso escolar

La consejera de Educacion, Begoña Pedrosa, ha señalado que tanto los casos detectados en el curso 2024-25 (522) como el aumento de los protocolos abiertos (364 más que el curso precedente) reflejan "más sensibilización, más detección temprana y más confianza en los procedimientos" por parte de la comunidad educativa.
Agencias | EITB

El 23 % de los 2.263 protocolos abiertos por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco en los centros de enseñanza de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) se confirmaron como acoso escolar el curso pasado.

La cifra concreta son 522 casos de acoso escolar detectados el curso 2024-25 en los colegios e institutos de la CAV, según ha informado el departamento de Begoña Pedrosa en una nota con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar

Predrosa ha señalado que tanto los casos detectados como el aumento de los protocolos abiertos (364 más que el curso precedente) reflejan "más sensibilización, más detección temprana y más confianza en los procedimientos" por parte de la comunidad educativa. 

"El incremento de casos detectados demuestra que el sistema educativo vasco está más preparado, más atento y más comprometido que nunca", ha insistido.

En este sentido, el departamento ha señalado que la implicación de centros, profesorado, Inspección y Berritzegunes refuerza la confianza en los protocolos y mejora la detección y el acompañamiento al alumnado y ha hecho hincapié en que los centros vascos actúan con "rapidez, discreción y coordinación para escuchar, proteger, intervenir y acompañar" al alumnado.

"Cuidar también es educar"

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, el departamento difunde la serie de vídeos 'Cuidar también es educar', en los que participan miembros de la comunidad educativa como directoras y profesores.

A través de sus miradas, los vídeos visibilizan el trabajo coordinado que se realiza en los centros y el papel corresponsable de toda la comunidad educativa para garantizar entornos seguros y de confianza.

En ellos se destaca que la detección empieza con la observación y una actuación "rápida, discreta y empática" para ofrecer una respuesta "técnica y humana". También se subraya que la prevención es cotidiana por lo que se insiste en la importancia de trabajar las emociones, el respeto y la empatía como parte del aprendizaje.

En los vídeos se pone el acento en la doble dimensión de los protocolos, que son "rigurosos y humanos" y en la coordinación con salud, servicios sociales y Ertzaintza cuando procede.

Asimismo, los profesionales de la enseñanza recuerdan en el audiovisual que los centros educativos son también espacios seguros y de confianza ante situaciones que se producen fuera del entorno escolar, lo que facilita que niños y niñas acudan a su docente o a la dirección de referencia para pedir ayuda.

La IA, nueva arma para el bullying: “Tenemos que educar también en educación digital"

La IA, nueva arma para el bullying: “Tenemos que educar también en educación digital"
Niños Titulares de Hoy Bullying Jóvenes Educación Comunidad Autonóma Vasca Gobierno Vasco Sociedad

La IA, nueva arma para el bullying: “Tenemos que educar también en educación digital"

En el último año han crecido los casos de ciberbullying y el uso de la inteligencia artificial para llevarlos a cabo, según varios estudios. La IA se utiliza principalmente para crear vÍdeos falsos a partir de la manipulación de una foto, vÍdeo o audio de un compañero/a, y se difunden a través de las redes sociales. Mikel Cerezo, educador social y experto en adicciones señala que ahora la difusión puede ser "mucho mayor que hace unos años", Y que las consecuencias pueden ser devastadoras. 

dani alvarez euskal kazetaria saria 2
Dani Álvarez recibe el Premio Periodistas Vascos

El periodista del grupo EITB Dani Álvarez ha sido galardonado con el Premio Periodistas Vascos 2025 de la mano del Colegio Vasco de Periodistas. En la entrega de premios, que ha tenido lugar la sala BBK de Bilbao, Álvarez ha dicho que es un "honor" recibir este reconocimiento. El documental "Natura Bizia", participado por EITB, también ha sido galardonado en el apartado de Premio de Comunicación Medioambiental.  

SAN SEBASTIÁN, 15/09/2025.- Primera jornada del juicio presidido por el juez, Augusto Maeso (d), celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa contra el masajista donostiarra acusado de agredir sexualmente a tres adolescentes .EFE/Juan Herrero
Condenado a 26 años de cárcel el masajista que agredió sexualmente a tres menores

La Audiencia de Gipuzkoa, que ha ordenado ya su ingreso en prisión, le impone 14 años de cárcel por los dos delitos de agresión sexual a menor de 16 años (siete años por cada víctima), 10 años por el delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años y dos años por ciberacoso sexual infantil, además de 17 años de libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad, y el pago de una indemnización total de 40 000 euros a las tres víctimas, entre otras medidas.

