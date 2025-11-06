El 23 % de los 2.263 protocolos abiertos en la CAV se confirman como acoso escolar
El 23 % de los 2.263 protocolos abiertos por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco en los centros de enseñanza de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) se confirmaron como acoso escolar el curso pasado.
La cifra concreta son 522 casos de acoso escolar detectados el curso 2024-25 en los colegios e institutos de la CAV, según ha informado el departamento de Begoña Pedrosa en una nota con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar.
Predrosa ha señalado que tanto los casos detectados como el aumento de los protocolos abiertos (364 más que el curso precedente) reflejan "más sensibilización, más detección temprana y más confianza en los procedimientos" por parte de la comunidad educativa.
"El incremento de casos detectados demuestra que el sistema educativo vasco está más preparado, más atento y más comprometido que nunca", ha insistido.
En este sentido, el departamento ha señalado que la implicación de centros, profesorado, Inspección y Berritzegunes refuerza la confianza en los protocolos y mejora la detección y el acompañamiento al alumnado y ha hecho hincapié en que los centros vascos actúan con "rapidez, discreción y coordinación para escuchar, proteger, intervenir y acompañar" al alumnado.
"Cuidar también es educar"
Con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, el departamento difunde la serie de vídeos 'Cuidar también es educar', en los que participan miembros de la comunidad educativa como directoras y profesores.
A través de sus miradas, los vídeos visibilizan el trabajo coordinado que se realiza en los centros y el papel corresponsable de toda la comunidad educativa para garantizar entornos seguros y de confianza.
En ellos se destaca que la detección empieza con la observación y una actuación "rápida, discreta y empática" para ofrecer una respuesta "técnica y humana". También se subraya que la prevención es cotidiana por lo que se insiste en la importancia de trabajar las emociones, el respeto y la empatía como parte del aprendizaje.
En los vídeos se pone el acento en la doble dimensión de los protocolos, que son "rigurosos y humanos" y en la coordinación con salud, servicios sociales y Ertzaintza cuando procede.
Asimismo, los profesionales de la enseñanza recuerdan en el audiovisual que los centros educativos son también espacios seguros y de confianza ante situaciones que se producen fuera del entorno escolar, lo que facilita que niños y niñas acudan a su docente o a la dirección de referencia para pedir ayuda.
