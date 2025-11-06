ESKOLA JAZARPENA

Eskola jazarpenagatik iaz aztertutako 2.263 kasuetatik 522 baieztatu ditu Hezkuntza Sailak

2024-25 ikasturtean eskola jazarpen kasu gehiago ikertu dira (aurreko ikasturtean baino 364 gehiago) eta baieztatutakoak ere igo egin dira (522). Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak azaldu duenez, datuek erakusten dute "sentsibilizazio handiagoa, detekzio goiztiarra eta prozeduretan konfiantza handiagoa" dagoela. 

pasillo colegio acoso escolar ikastetxea eskola jazarpena
Ikastetxe bateko korridorea. Egile-eskubiderik gabeko irudia
Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak eskola jazarpeneko 2.263 kasu aztertu zituen 2024-25 ikasturtean, eta horietatik % 23 (522 kasu) baieztatu ziren. 

Eskola indarkeriaren eta jazarpenaren aurkako egunaren harira, eskola jazarpenen inguruko informazioa zabaldu du Begoña Pedrosa buru duen Hezkuntza Sailak. 

2024-25 ikasturtean aurreko ikasturtean baino 364 kasu gehiago ikertu dira eta baieztatutako kasuak ere gehiago izan dira. 

Pedrosa sailburuaren arabera, datuek agerian uzten dute "sentsibilizazio handiagoa, detekzio goiztiarra eta prozeduretan konfiantza handiagoa" dagoela.

"Ikastetxeen, irakasleen, Ikuskaritzaren eta Berritzeguneen inplikazioak protokoloekiko konfiantza indartzen du, eta hobetu egiten du kasuak detektatzeko lana eta ikasleei eman beharreko laguntza. Euskadiko ikastetxeek azkar, diskrezioz eta koordinatuta jarduten dute lanean ikasleak entzun, babestu, esku hartu eta laguntzeko, ikasleen ongizatea erdigunean jarriz", nabarmendu du Hezkuntza Sailak. 

Zaintzea ere heztea da

Indarkeriaren eta Eskola Jazarpenaren aurkako Nazioarteko Egunaren harira, Hezkuntza Sailak "Zaintzea ere heztea da" bideo sorta zabaldu du. 

Haien begiraden bidez, bideoek ikastetxeetan egiten den lan koordinatua eta hezkuntza-komunitate osoak ingurune seguruak eta konfiantzazkoak erantzukidetasunez bermatzeko duen eginkizuna erakusten dute.

Protokoloen dimentsio bikoitza azpimarratzen da bideoetan,  —zorrotzak eta giza protokoloak —. Beharezkoa denean osasun arloarekin, gizarte-zerbitzuekin edo Ertzaintzarekin koordinatzea ere aipatu ditu.

Halaber, hezkuntzako profesionalek bideotan nabarmendu dute ikastetxeak gune seguruak eta konfiantzazkoak dira eskola-ingurunetik kanpo gertatzen diren egoerei aurre egiteko ere. Kontzientziazioari eta ikasgeletan eraikitzen den konfiantzazko harremanari esker, haur askok irakaslearengana edo ikastetxean duten erreferentziazko pertsonarengana jotzen dute laguntza eske. 

Umeak Eguneko Titularrak Bullying Gazteak Hezkuntza Euskal Autonomia Erkidegoa Eusko Jaurlaritza Gizartea

