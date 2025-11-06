Eskola jazarpenagatik iaz aztertutako 2.263 kasuetatik 522 baieztatu ditu Hezkuntza Sailak
2024-25 ikasturtean eskola jazarpen kasu gehiago ikertu dira (aurreko ikasturtean baino 364 gehiago) eta baieztatutakoak ere igo egin dira (522). Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak azaldu duenez, datuek erakusten dute "sentsibilizazio handiagoa, detekzio goiztiarra eta prozeduretan konfiantza handiagoa" dagoela.
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak eskola jazarpeneko 2.263 kasu aztertu zituen 2024-25 ikasturtean, eta horietatik % 23 (522 kasu) baieztatu ziren.
Eskola indarkeriaren eta jazarpenaren aurkako egunaren harira, eskola jazarpenen inguruko informazioa zabaldu du Begoña Pedrosa buru duen Hezkuntza Sailak.
2024-25 ikasturtean aurreko ikasturtean baino 364 kasu gehiago ikertu dira eta baieztatutako kasuak ere gehiago izan dira.
Pedrosa sailburuaren arabera, datuek agerian uzten dute "sentsibilizazio handiagoa, detekzio goiztiarra eta prozeduretan konfiantza handiagoa" dagoela.
"Ikastetxeen, irakasleen, Ikuskaritzaren eta Berritzeguneen inplikazioak protokoloekiko konfiantza indartzen du, eta hobetu egiten du kasuak detektatzeko lana eta ikasleei eman beharreko laguntza. Euskadiko ikastetxeek azkar, diskrezioz eta koordinatuta jarduten dute lanean ikasleak entzun, babestu, esku hartu eta laguntzeko, ikasleen ongizatea erdigunean jarriz", nabarmendu du Hezkuntza Sailak.
Zaintzea ere heztea da
Indarkeriaren eta Eskola Jazarpenaren aurkako Nazioarteko Egunaren harira, Hezkuntza Sailak "Zaintzea ere heztea da" bideo sorta zabaldu du.
Haien begiraden bidez, bideoek ikastetxeetan egiten den lan koordinatua eta hezkuntza-komunitate osoak ingurune seguruak eta konfiantzazkoak erantzukidetasunez bermatzeko duen eginkizuna erakusten dute.
Protokoloen dimentsio bikoitza azpimarratzen da bideoetan, —zorrotzak eta giza protokoloak —. Beharezkoa denean osasun arloarekin, gizarte-zerbitzuekin edo Ertzaintzarekin koordinatzea ere aipatu ditu.
Halaber, hezkuntzako profesionalek bideotan nabarmendu dute ikastetxeak gune seguruak eta konfiantzazkoak dira eskola-ingurunetik kanpo gertatzen diren egoerei aurre egiteko ere. Kontzientziazioari eta ikasgeletan eraikitzen den konfiantzazko harremanari esker, haur askok irakaslearengana edo ikastetxean duten erreferentziazko pertsonarengana jotzen dute laguntza eske.
Adimen Artifiziala, bullyinga egiteko tresna berria: “Hezkuntza digitalean hezi behar ditugu haurrak”
San Juan ontziaren uretaratzea, zuzenean
Jarraitu zuzenean Albaolatik Itsas Kultur Faktoria (Pasai San Pedro), San Juan ontziaren uretaratzea, munduko itsas ondarearen historian mugarri izango den gertaera.
Gazteek inoiz baino gutxiago edaten eta erretzen dute, baina Euskal Herrikoak cannabisaren kontsumoaren buruan daude
ESTUDES txostenak egiaztatu duenez, alkoholaren, tabakoaren eta cannabisaren kontsumoak behera egin du Euskadiko nerabeen artean, azken 25 urteetako mailarik baxuenetara. Hala ere, Euskadi kalamuaren kontsumoaren buruan dago 14-18 urte bitarteko adingabeen artean, eta Estatuko mozkorraldien tasarik handiena ere badu.
Albiste izango dira: Eskola jazarpenaren aurkako eguna, klima aldaketari buruzko goi bilera eta abisu horia itsasaldeko arriskuagatik
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Azken urtean, ziberjazarpena gauzatzeko adimen artifizialaren erabilerak nabarmen egin du gora, hainbat ikerketaren arabera. Gelakideren baten argazki, bideo edo audio bat manipulatuz bideo faltsuak sortzeko erabiltzen da AA, eta sare sozialen bidez zabaltzen dira. Mikel Cerezo gizarte hezitzaile eta adikzioetan adituak adierazi du orain "duela urte batzuk baino askoz bizkorrago" hedatzen direla edukiak, eta ondorioak suntsitzaileak izan daitezkeela.
Dani Alvarezek Euskal Kazetariak Saria jaso du
Dani Alvarez EITB taldeko kazetariarentzat izan da Kazetarien Euskal Elkargoaren aurtengo Euskal Kazetariak Saria. Bilboko BBK aretoan egindako sari-banaketa ekitaldian, pozik agertu da Alvarez, eta esan du "ohore" bat dela aitortza hau jasotzea. EITBren parte-hartzea duen "Natur Bizia" ikus-entzunezko lana ere nabarmendu dute Ingurumen Kazetaritza atalean.
Hiru adingaberi sexu-erasoak egin zizkien masajistari 26 urteko kartzela-zigorra ezarri diote
Gipuzkoako Auzitegiak jada agindu du gizona espetxeratzea. 14 urteko kartzela-zigorra ezarri dio 16 urtetik beherako adingabeei egindako bi sexu-eraso delituengatik (zazpi urte, biktima bakoitzeko), 10 urtekoa, 16 urtetik beherakoari egindako sexu-eraso jarraituagatik, eta, bi urtekoa, haurren sexu-ziberjazarpenagatik. Gainera, beste neurri batzuen artean, espetxetik ateratzen denean 17 urte egin beharko ditu zaintzapeko askatasunean, eta, orotara 40.000 euroko kalte-ordaina eman beharko die hiru biktimei.
Euskalmeten arabera, urria "oso lehorra" izan da: ohiko prezipitazioen erdia egin du
Arabako zenbait eremutan, mende honetan izan den "urririk beroena eta lehorrena" izan dute, eta batez besteko tenperatura ohi baino 1,2 ºC gorago egon da.
NEIKERrek animalia-osasunaren inguruko ikerketa indartu du, segurtasun handiko laborategia berrituta
Euspen Biologikoko 3. mailako laborategia handitu dute, eta laborategi eta gela espezializatu berriak jarri dira. Horrek arrisku handiko patogenoak aztertzeko eta biosegurtasunean aurrera egiteko gaitasuna optimizatzen du, animalien ongizatearen nazioarteko estandarrak errespetatuz.
Horrelakoa da NEIKERren Euspen Biologikoko 3. mailako laborategia (NCB3)
NEIKER Nekazaritza Ikerketa eta Garapenerako Euskal Erakundeak erabat berritu du Euste Biologikoko 3. Mailako Laborategia (NCB3), P3 laborategi gisa ere ezaguna, Derioko egoitzan. Aurrerapen hori funtsezkoa da tuberkulosia eta hegazti gripea eragiten dituzten arrisku handiko agente patogenoen azterketan, besteak beste.