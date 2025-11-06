Los campamentos de la CAV tendrán que firmar una "declaración responsable" sobre su actividad

A partir de ahora, los campamentos de la Comunidad Autónoma Vasca tendrán que firmar una "declaración responsable" en la que se detalle "lo que se va a hacer en los campamentos, cómo se va a hacer y quiénes son los responsables de ello". Así lo ha confirmado la consejera de Bienesar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, quien ha explicado que junto con las tres diputaciones forales y la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) están preparando un nuevo protocolo de notificación en materia de campamentos y albergues, tras lo ocurrido en el campamento de Bernedo.

En declaraciones a Radio Vitoria, Melgosa ha informado de que hoy mismo ha habido una reunión técnica y, según ha dicho, la colaboración está siendo "excelente". Con el protocolo actual, los campamentos tenían que informar a las instituciones a través de una notificación. "A partir de ahora lo que cambia es que pasaremos de una notificación a una declaración responsable. Es importante que se diga lo que se va a hacer en los campamentos, cómo se va a hacer y quiénes son los responsables de ello", ha matizado.

En relación con las colonias de Bernedo, hasta el momento, se han presentado 21 denuncias, la mayorría por delitos de exhibicionismo y de coacción a los menores que participaban en ellas.

Por otro lado, esta semana se ha sabido que la Diputación Foral de Álava ha iniciado expediente sancionador contra la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, tras evidenciarse "dos incumplimientos graves de obligaciones" de la normativa.