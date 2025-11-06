NUEVO PROTOCOLO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los campamentos de la CAV tendrán que firmar una "declaración responsable" sobre su actividad

El Gobierno Vasco, las tres diputaciones forales y la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) están preparando un nuevo protocolo en materia de campamentos y albergues, tras lo ocurrido en el campamento de Bernedo.

Bernedoko udalekuak colonias de Bernedo
Las instalaciones del campamento de Bernedo, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: EAEko udalekuek euren jarduerari buruzko "erantzukizunpeko adierazpena" sinatu beharko dute
author image

EITB

Última actualización

A partir de ahora, los campamentos de la Comunidad Autónoma Vasca tendrán que firmar una  "declaración responsable" en la que se detalle "lo que se va a hacer en los campamentos, cómo se va a hacer y quiénes son los responsables de ello". Así lo ha confirmado la consejera de Bienesar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, quien ha explicado que junto con las tres diputaciones forales y  la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) están preparando un nuevo protocolo de notificación en materia de campamentos y albergues, tras lo ocurrido en el campamento de Bernedo

En declaraciones a Radio Vitoria, Melgosa ha informado de que hoy mismo ha habido una reunión técnica y, según ha dicho, la colaboración está siendo "excelente". Con el protocolo actual, los campamentos tenían que informar a las instituciones a través de una notificación. "A partir de ahora lo que cambia es que pasaremos de una notificación a una declaración responsable. Es importante que se diga lo que se va a hacer en los campamentos, cómo se va a hacer y quiénes son los responsables de ello", ha matizado. 

En relación con las colonias de Bernedo, hasta el momento, se han presentado 21 denuncias, la mayorría por delitos de exhibicionismo y de coacción a los menores que participaban en ellas.

Por otro lado,  esta semana se ha sabido que la Diputación Foral de Álava ha iniciado expediente sancionador contra la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, tras evidenciarse  "dos incumplimientos graves de obligaciones" de la normativa.

 

Araba-Álava Gobierno Vasco Diputación Foral de Gipuzkoa Diputación Foral de Álava Diputación Foral de Bizkaia EUDEL Sociedad

Te puede interesar

(Foto de ARCHIVO) Gallinas en Cantabria REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE CANTABRIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 06/8/2025
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

El Gobierno español ordena medidas preventivas contra la gripe aviar

Las medidas, que afectarán a las aves de corral y criaderos en zonas concretas de riesgo y vigilancia, estarán en vigor a partir del 10 de noviembre. En la CAV no hay zonas de este tipo, pero sí en Navarra. En cualquier caso, las autoridades han pedido actuar con diligencia ante el virus procedente de Europa para evitar los daños que puedan acarrear los contagios y la propagación del virus.

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

La IA, nueva arma para el bullying: “Tenemos que educar también en educación digital"

En el último año han crecido los casos de ciberbullying y el uso de la inteligencia artificial para llevarlos a cabo, según varios estudios. La IA se utiliza principalmente para crear vÍdeos falsos a partir de la manipulación de una foto, vÍdeo o audio de un compañero/a, y se difunden a través de las redes sociales. Mikel Cerezo, educador social y experto en adicciones señala que ahora la difusión puede ser "mucho mayor que hace unos años", Y que las consecuencias pueden ser devastadoras. 

Cargar más
Publicidad
X