EAEko udalekuek euren jarduerari buruzko "erantzukizunpeko adierazpena" sinatu beharko dute

Bernedon gertatutakoaren ondotik, Eusko Jaurlaritza, hiru aldundiak eta EUDEL udalekuei buruzko protokolo berri bat ari dira lantzen. 

Bernedoko udalekuak colonias de Bernedo

Bernedoko udalekuak egiten diren etxea, artxiboko argazkia. Foto: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Aurrerantzean, Euskal Autonomia Erkidegoan egingo diren udalekuek euren jarduerari buruzko "erantzukizunpeko adierazpena" sinatu beharko dute: egingo diren ekintza guztiak zehaztu beharko dira bertan, eta arduradunak nortzuk diren azaldu. 

Hori jakinarazi du, gaur, Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren sailburuak, Radio Vitorian egin dioten elkarrizketan. Azaldu duenez, hiru foru aldundiekin eta Euskadiko Udalen Elkartearekin (EUDEL) elkarlanean, udalekuen jarduerari buruzko protokolo berria ari dira lantzen, Bernedon gertatutakoa eta gero.

Araudi berriari buruzko xehetasunik aurreratu ez badu ere, esan du hamabostero biltzen dela lantaldea eta elkarlana "bikaina" dela. 

Egungo protokoloaren arabera, udalekuetako antolatzaileek ekimenaren berri eman beharko diote erakundeei. Aurrerantzean, jakinarazpena izatetik erantzukizunpeko adierazpena izatera pasatuko da. “Garrantzitsua izango da udalekuetan zer eta nola egingo den azaltzea, eta arduradunak nortzuk diren, ere bai", zehaztu du. 

Orain arte, Bernedoko udalekuen aurkako 21 salaketa jaso ditu Segurtasun Sailak, gehienak exhibizionismoarekin eta derrigortzearekin lotutakoak. 

Bestalde, asteon jakin da Arabako Foru Aldundiak zehapen-espedientea abiatu duela Bernedoko udalekuak antolatzen dituen Sarrea Euskal Udaleku Elkartearen aurka, araudiaren bi arau-hauste larri egiteagatik.

Araba Eusko Jaurlaritza Gipuzkoako Foru Aldundia Arabako Foru Aldundia Bizkaiko Foru Aldundia EUDEL Gizartea

