Será noticia: Día contra el acoso escolar, Cumbre del Clima COP30 y aviso amarillo en la costa

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 6 de noviembre de 2025:

- Día contra el acoso escolar: Coincidiendo con el día contra el acoso escolar, hemos analizado con Mikel Cerezo, educador social y experto en adicciones, el uso de la inteligencia artificial en los casos de ciberbullying.

- Cumbre del Clima COP30: La ciudad de Belém (Brasil) reúne entre este jueves y viernes a por lo menos 57 líderes mundiales para preparar el camino hacia la cumbre climática de la ONU (COP30), en plena crisis del multilateralismo y con el planeta cada vez más caliente.

- Aviso amarillo en la costa: El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco mantiene activo el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero, con especial atención a la pleamar de esta tarde, cuando las olas podrían alcanzar los dos metros y medio de altura.