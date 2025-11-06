TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: Eskola jazarpenaren aurkako eguna, klima aldaketari buruzko goi bilera eta abisu horia itsasaldeko arriskuagatik

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Ikasleak hezkuntza zentro batean kanpoaldean. EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko azaroaren 6an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Eskola jazarpenaren aurkako eguna: Eskola jazarpenaren aurkako egunarekin bat eginez, adimen artifiziala ziberjazarpena gauzatzeko nola erabiltzen den aztertu dugu Mikel Cerezo gizarte hezitzaile eta adikzioetan adituarekin. 

-  Klima aldaketari buruzko goi-bilera (COP30): Datorren astelehenean hasiko den klima aldaketari buruzko goi-bileraren atarian (COP30), munduko 57 buruzagi bilduko dira gaur biharretan Belem hirian (Brasil), batzarra prestatzeko. 

- Abisu horia itsasaldeko arriskuagatik: Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarri du itsasaldeko arriskuagatik. Arratsaldeko itsasgoran, olatuek bi metro eta erdiko altuera har dezakete. 

Bullying Sare Sozialak Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa NBEren klimari buruzko goi-bilera Klima Aldaketa Larrialdi Klimatikoa Alerta Meteorologikoak Eguraldia Gizartea

Adimen Artifiziala, bullyinga egiteko tresna berria: “Hezkuntza digitalean hezi behar ditugu haurrak”

Azken urtean, ziberjazarpena gauzatzeko adimen artifizialaren erabilerak nabarmen egin du gora, hainbat ikerketaren arabera. Gelakideren baten argazki, bideo edo audio bat manipulatuz bideo faltsuak sortzeko erabiltzen da AA, eta sare sozialen bidez zabaltzen dira. Mikel Cerezo gizarte hezitzaile eta adikzioetan adituak adierazi du orain "duela urte batzuk baino askoz bizkorrago" hedatzen direla edukiak, eta ondorioak suntsitzaileak izan daitezkeela.  

SAN SEBASTIÁN, 15/09/2025.- Primera jornada del juicio presidido por el juez, Augusto Maeso (d), celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa contra el masajista donostiarra acusado de agredir sexualmente a tres adolescentes .EFE/Juan Herrero
Hiru adingaberi sexu-erasoak egin zizkien masajistari 26 urteko kartzela-zigorra ezarri diote

Gipuzkoako Auzitegiak jada agindu du gizona espetxeratzea. 14 urteko kartzela-zigorra ezarri dio 16 urtetik beherako adingabeei egindako bi sexu-eraso delituengatik (zazpi urte, biktima bakoitzeko), 10 urtekoa, 16 urtetik beherakoari egindako sexu-eraso jarraituagatik, eta, bi urtekoa, haurren sexu-ziberjazarpenagatik. Gainera, beste neurri batzuen artean, espetxetik ateratzen denean 17 urte egin beharko ditu zaintzapeko askatasunean, eta, orotara 40.000 euroko kalte-ordaina eman beharko die hiru biktimei.

