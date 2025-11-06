Belémek 57 lider batuko ditu multilateralismoaren krisian dagoen giroari buruz eztabaidatzeko
Ostegun eta ostiral honetan, munduko ordezkari nagusiek COP30 izango denaren bidea markatuko dute.
Belém hiriak, Brasilgo Amazonian, gutxienez 57 lider bilduko ditu ostegun eta ostiral honetan, NBEren goi-bilera klimatikorako bidea prestatzeko.
Hitzordura 143 herrialdetako ordezkaritzak joango dira, eta horietatik heren bat baino gehiago estatuburuak eta gobernuburuak izango dira, baita nazioarteko hainbat erakundetako ordezkariak ere, Brasilgo iturri diplomatikoek adierazi dutenez.
Lula da Silva Brasilgo presidenteak, anfitrioi gisa, bere kideak erosotasun-eremutik atera nahi ditu, hainbat hamarkadatan "gauzatu gabeko erabakiak" hartu dituztela gogoratuta, eta bere COP "egiaren COP" bihurtu nahi du, "azoka ideologikoek" intoxikatu gabe.
Besteak beste, Emmanuel Macron Frantziako presidentea, Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroa eta Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidentea izango dira bertan.
Hala ere, ez dira joango munduko herrialde kutsatzaileenen ordezkari nagusiak: Txina eta Estatu Batuak. Xi Jinping Txinako presidentea ez da joango, baina Li Qiang lehen ministroak ordezkatuko du. Donald Trumpek ere ez du parte hartuko, eta, dirudienez, ez du goi mailako inor bidaliko.
Erakunde multilateralekiko konfiantza-krisiaren eta protekzionismo orokorraren testuinguru betean, munduko agintariek bilera hau egingo dute, eta COP30 izango denaren nondik norakoak ezarriko dituzte, planetak berotze-markak hausten dituen bitartean.
Osoko bilkura bat eta gaikako hainbat saio
Lider guztiek hitzaldia eman ahal izango dute bi egunez luzatuko den osoko bilkura nagusian, eta, aldi berean, saio tematiko batzuk egingo dituzte.
Ostegun honetan, Lulak baso tropikalak babesteko funts globala aurkeztuko du, "dohaintza" kontzeptuarekin amaitzeko eta oihanak zutik mantentzen lagunduko duten inbertsioak eta finantzaketa sustatzeko.
Buruzagi aurrerakoia gutxienez beste bi lan-mahaietako buru izango da: bata, trantsizio energetikoari buruzkoa eta, bestea, Parisko Akordioaren hamar urteei buruzkoa, finantzazioa eta helburu klimatiko berriak.
Liderren goi-bilera honetarako ez da quorumik behar, konferentzia klimatikoan ez bezala, eta ez da azken adierazpen bateraturik egongo.
Hamar zauritu Frantziako Oleron uhartean, nahita egin omen den harrapaketa batean
Gizon bat atxilotu dute Oleron uhartean, Frantziako mendebaldeko kostaldearen parean, hainbat pertsona "nahita" harrapatu baititu. Arroxelako Fiskaltzak jakinarazi du ikerketa abiatu duela hilketa-saiakeragatik, eta terrorismoaren aurkako fiskaltzak ez duela kasua bere gain hartu "oraingoz".
Putinek proba nuklearrei berrekiteko aukera aztertzeko eskatu die gobernukideei
Donald Trumpek arma nuklearrekin probak egiteko aukera planteatu ostean iritsi da iragarpena. Errusiako presidenteak esan du bere herrialdeak zorrotz betetzen duela proba horiek ez egiteko politika, "beste herrialdeek gauza bera egiten duten bitartean".
2040rako CO2 isurketak % 90 murriztea adostu dute EBko herrialdeek, baina malgutasunez
EBko herrialdeetako ministroek adostutako helburu lotesle horri esker, atzerriko karbono-kredituak erosi ahal izango dira isuriak murrizteko helburuaren betetzeko (% 5). Brasilen izango den COP30 Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Goi-bilera hasi baino ordu gutxi batzuk lehenago egin dute akordioa.
Albiste izango dira: Zohran Mamdaniren garaipena New Yorken, Donostiako masajistaren aurkako epaia eta Dani Alvarezek Euskal Kazetarien Saria jasoko du
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Nor da Zohran Mamdani, Trumpen amesgaizto berria?
34 urterekin, Mamdani alderdi demokrataren barruko olatu aurrerakoia, kultura aniztasunaren aldekoa eta ezkerzale berriaren izarra da. New Yorkeko alkate berriak boto gazte eta multikulturala bereganatzea lortu du, etxebizitza eskuragarrian eta ezker demokrataren berrikuntzan oinarritutako mezuari esker.
Mamdanik hauteskundeak irabazi ditu New Yorken eta "gizadiarentzat hobea den egun baten egunsentia" agindu du
Zohran Mamdani demokrata New Yorkeko historiako lehen alkate musulmana izango da, botoen % 50 baino gehiago eskuratuta. "Hiri berpiztu bat" gidatuko duela eta "islamofobia eta antisemitismorik gabe" denontzat gobernatuko duela agindu du.
Dick Cheney AEBko presidenteorde ohia hil da, 84 urterekin
George W. Bushen Gobernuko bigarrena Defentsa Saileko buru ere izan zen, eta garai batean Alderdi Errepublikanoaren zutabeetako bat.
Zohran Mamdani, New Yorkeko eraberritze aurrerakoia gorpuzteko prest dagoen gizona
34 urterekin, Mamdanik Alderdi Demokratako olatu aurrerakoi, kulturaniztun eta ezkertiar berria irudikatzen du, eta astearte honetako New Yorkeko Alkatetzarako hauteskundeak irabazteko faborito argia da. Bere alderdiko liderren babes argirik ez duen arren, ezkerrera biratu eta izaera sozialeko politika publikoen egarri diren gazteen babesa du.
500 milioi haur baino gehiago bizi dira gatazka armatuen eremuetan
Save the Children gobernuz kanpoko erakundearen arabera, 2024an 520 milioi adingabe baino gehiago bizi ziren gatazka-guneetan. Afrika da eskualde kaltetuena: kontinente horretako haur guztien % 32 indarkeria armatuaren eraginpean bizi dira. 2024an, egunero, batez beste, 78 haur erailketen, bahiketen, sexu-erasoen eta mutilazioen biktima izan ziren, besteak beste.