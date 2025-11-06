COP30
Belémek 57 lider batuko ditu multilateralismoaren krisian dagoen giroari buruz eztabaidatzeko

Ostegun eta ostiral honetan, munduko ordezkari nagusiek COP30 izango denaren bidea markatuko dute.

AME4850. BELÉM (BRASIL), 03/11/2025.- Fotografía del 31 de octubre de 2025 que muestra a personas trabajando en el centro de convenciones Parque da Cidade, en Belém (Brasil). La elección como sede de la COP30 de Belém, una ciudad amazónica con profundas carencias en infraestructura y hotelería, generará un quorum ajustado que puede complicar las negociaciones en la conferencia climática. EFE/ Sebastiao Moreira
Brasil izango da klima-aldaketaren aurkako borrokaren epizentroa. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Belém hiriak, Brasilgo Amazonian, gutxienez 57 lider bilduko ditu ostegun eta ostiral honetan, NBEren goi-bilera klimatikorako bidea prestatzeko.

Hitzordura 143 herrialdetako ordezkaritzak joango dira, eta horietatik heren bat baino gehiago estatuburuak eta gobernuburuak izango dira, baita nazioarteko hainbat erakundetako ordezkariak ere, Brasilgo iturri diplomatikoek adierazi dutenez.

Lula da Silva Brasilgo presidenteak, anfitrioi gisa, bere kideak erosotasun-eremutik atera nahi ditu, hainbat hamarkadatan "gauzatu gabeko erabakiak" hartu dituztela gogoratuta, eta bere COP "egiaren COP" bihurtu nahi du, "azoka ideologikoek" intoxikatu gabe.

Besteak beste, Emmanuel Macron Frantziako presidentea, Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroa eta Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidentea izango dira bertan.

Hala ere, ez dira joango munduko herrialde kutsatzaileenen ordezkari nagusiak: Txina eta Estatu Batuak. Xi Jinping Txinako presidentea ez da joango, baina Li Qiang lehen ministroak ordezkatuko du. Donald Trumpek ere ez du parte hartuko, eta, dirudienez, ez du goi mailako inor bidaliko.

Erakunde multilateralekiko konfiantza-krisiaren eta protekzionismo orokorraren testuinguru betean, munduko agintariek bilera hau egingo dute, eta COP30 izango denaren nondik norakoak ezarriko dituzte, planetak berotze-markak hausten dituen bitartean.

Osoko bilkura bat eta gaikako hainbat saio

Lider guztiek hitzaldia eman ahal izango dute bi egunez luzatuko den osoko bilkura nagusian, eta, aldi berean, saio tematiko batzuk egingo dituzte.

Ostegun honetan, Lulak baso tropikalak babesteko funts globala aurkeztuko du, "dohaintza" kontzeptuarekin amaitzeko eta oihanak zutik mantentzen lagunduko duten inbertsioak eta finantzaketa sustatzeko.

Buruzagi aurrerakoia gutxienez beste bi lan-mahaietako buru izango da: bata, trantsizio energetikoari buruzkoa eta, bestea, Parisko Akordioaren hamar urteei buruzkoa, finantzazioa eta helburu klimatiko berriak.

Liderren goi-bilera honetarako ez da quorumik behar, konferentzia klimatikoan ez bezala, eta ez da azken adierazpen bateraturik egongo.

NBEren klimari buruzko goi-bilera Nbe Nazio Batuen Erakundea Brasil Munduko albisteak

