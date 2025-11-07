Solidaridad
Arranca la Gran Recogida de otoño de los Bancos de Alimentos

Gran recogida de alimentos
18:00 - 20:00
Voluntaria. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Hasi da Elikagaien Bankuen udazkeneko Bilketa Handia

Última actualización

El objetivo de los bancos de alimentos es llenar los almacenes que están casi vacíos de alimentos y otros productos para ayudar a las familias que más lo necesitan. Los productos que más se necesitan son el aceite, los alimentos infantiles, las conservas de pescado, el tomate frito o triturado y los productos para el desayuno. Los Bancos de Alimentos también solicitan productos de limpieza e higiene personal.

Supermercados Sociedad

X