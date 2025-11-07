Elkartasuna
Hasi da Elikagaien Bankuen udazkeneko Bilketa Handia

Gran recogida de alimentos
18:00 - 20:00

Boluntario bat. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Elikagaien bankuen helburua da ia hutsik dauden biltegiak elikagaiez eta beste produktu batzuez betetzea, gehien behar duten familiei laguntzeko. Gehien behar diren produktuak olioa, haurrentzako elikagaiak, arrain-kontserbak, tomate frijitua edo birrindua eta gosaltzeko produktuak dira. Elikagaien bankuek garbiketarako eta higiene pertsonalerako produktuak ere eskatzen dituzte.

Supermerkatuak Gizartea

