La nao San Juan emerge en la bahía de Pasaia para hacer historia

La nao San Juan, réplica científica del ballenero vasco del siglo XVI, ha iniciado este viernes una nueva etapa en el mar, tras culminar su etapa de construcción en tierra, marcando un hito para el patrimonio marítimo internacional. Este emotivo acto institucional ha comenzado en el interior de Albaola Itsas Kultur Faktoria de Pasaia (Gipuzkoa), con música coral a cargo de Zaria Abesbatza de Errenteria y los bertsos de Aitor Mendiluze, Amets Arzallus y Maialen Lujanbio. Por su parte, Jon Maia y Maitena Salinas han ejercido de maestros de ceremonia.

El proyecto ha requerido la creación de una infraestructura humana y material capaz de reactivar oficios casi desaparecidos como la carpintería de ribera, la herrería, la velería o la cordelería, y se ha desarrollado frente al público en un espacio vivo de investigación, divulgación y transmisión de conocimiento. La construcción de esta réplica combina construcción naval tradicional e investigación rigurosa de la tecnología marítima vasca del renacimiento.

El lehendakari Imanol Pradales ha destacado que más allá de una embarcación se trata de una obra de arte que mira al futuro desde las raíces de nuestra historia: "Es un proyecto de país que simboliza lo que fuimos, somos y queremos seguir siendo". Asimismo, ha subrayado que los vascos fueron "precursores al desarrollar toda una industria en torno a la construcción de barcos y la caza de la ballena". "Tal fue nuestro grado de especialización, que se promulgaron leyes para evitar que potencias extranjeras contrataran profesionales vascos", ha indicado.

En el acto también han estado presentes el director de Albaola, Xabier Agote; la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza; la delegada del Gobierno español en Euskadi, Marisol Garmendia; la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería; el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano; el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; y el alcalde de Pasaia, Teo Alberro, entre otros.

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, se ha mostrado emocionada al ver realidad este sueño que un gran número de personas ha conseguido hacer realidad. Mendoza ha agradecido el esfuerzo de todas las personas implicadas en este proyecto, y ha destacado la oportunidad que supone para profundizar en los valores y la historia a través de la innovación, la ambición, el trabajo, la valentía y la colaboración.

Por su parte, Xabier Agote, presidente de la asociación sin ánimo de lucro Albaola, ha mostrado su satisfacción con la llegada de este día, y ha puesto en valor el trabajo de estos años: “Ha sido un gran reto, no solo por la construcción de esta embarcación, sino porque también supone la reconstrucción de la historia marítima de Euskal Herria”. Agote ha destacado que aún no han concluido todo el trabajo, pues todavía faltan por colocar los mástiles, las telas y otros detalles. En cualquier caso, la intención es que se pueda visitar mientras se ultiman los preparativos, para que en 2027 pueda zarpar y realizar la travesía transoceánica similar a la que realizaban en su día los tripulantes vascos hacia aguas de Canadá.

El pecio del San Juan fue localizado en 1978 en Red Bay (Labrador, Canadá) gracias a las pesquisas realizadas por la historiadora Selma Huxley y a las campañas del Servicio de Arqueología Subacuática de Parks Canada dirigido por Robert Grenier. El estudio y catalogación de miles de piezas permitió definir con precisión el casco y las técnicas constructivas del siglo XVI, convirtiendo al San Juan en referencia internacional para la arqueología subacuática. Albaola abordó la construcción de la réplica científica tras recibir el minucioso informe realizado por Parks Canada.