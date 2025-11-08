ALBAOLA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Canadá celebra emocionada la botadura de la nao San Juan

Red Bay-ko herritarrak bildu dira uretaratzearen zuzeneko emanaldia jarraitzeko. Izan ere, arrantzale herri honetako uretan aurkitu baitzen San Juan ontzia, 1976an.
18:00 - 20:00
Imagen tomada del vídeo.
Euskaraz irakurri: Txalo artean ospatu dute Kanadan 'San Juan' ontziaren uretaratzea
author image

EITB

Última actualización

En la localidad canadiense de Red Bay se ha celebrado entre aplausos la botadura del buque San Juan. Los vecinos de la localidad se han reunido para seguir la retransmisión en directo de la botadura. Y es que, la nave fue localizada en las aguas de este pueblo pesquero en 1976.

El ballenero San Juan se encuentra en la bahía de Pasaia dispuesto a hacer historia
Gipuzkoa Pesca Canadá Pasaia Sociedad Comunidad Autonóma Vasca

Te puede interesar

Gran recogida de alimentos
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Arranca la Gran Recogida de otoño de los Bancos de Alimentos

El objetivo de los bancos de alimentos es llenar los almacenes que están casi vacíos de alimentos y otros productos para ayudar a las familias que más lo necesitan. Los productos que más se necesitan son el aceite, los alimentos infantiles, las conservas de pescado, el tomate frito o triturado y los productos para el desayuno. Los Bancos de Alimentos también solicitan productos de limpieza e higiene personal.
Cargar más
Publicidad
X