Txalo artean ospatu dute Kanadan 'San Juan' ontziaren uretaratzea

Red Bay-ko herritarrak bildu dira uretaratzearen zuzeneko emanaldia jarraitzeko. Izan ere, arrantzale herri honetako uretan aurkitu baitzen San Juan ontzia, 1976an.
Txalo artean ospatu dute Red Bay Kanadako Ternua eta Labrador probintziako herrian San Juan ontziaren uretaratzea. Bertako herritarrak elkarrekin bildu dira uretaratzea zuzenean ikusteko; izan ere, arrantzale herri horretako uretan aurkitu zuten hondoratuta, 1976an.

