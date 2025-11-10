EITB MARATOIA
Niko Etxart, Janus Lester y Aurora Beltrán ponen voz a la banda sonora de EITB Maratoia

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Niko Etxart, Janus Lester eta Aurora Beltran, EITB Maratoiaren soinu-bandaren ahotsak
EITB

Última actualización

"Euskal Herri Rock & Roll" de Etxart es la canción elegida este año para la campaña de EITB Maratoia y la versión cuenta además con la música y las voces de Janus Lester y Aurora Beltrán. Todos ellos han estado trabajando conjuntamente en los estudios de Elkar en Aduna. 

Sociedad

