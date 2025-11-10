EITB MARATOIA
Niko Etxart, Janus Lester eta Aurora Beltran, EITB Maratoiaren soinu-bandaren ahotsak

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Etxarten “Euskal Herri Rock & Roll” abestia da aurtengo EITB Maratoiari doinua jartzeko aukeratutako abestia. Nikorekin batera, Janus Lesterrek eta Aurora Beltranek hartu dute parte elkartasun kanpainarako egindako bertsioan. Adunako Elkarren estudioetan grabatu dute abestia.

Gizartea

