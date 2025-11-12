Abusos sexuales
Así contaron las víctimas a EITB los abusos sufridos en el colegio San José de Bermeo

Euskaraz irakurri: Horrela kontatu zuten biktimek lehen aldiz Bermeoko Jose Done ikastetxean jasandako sexu-abusuak

Casi cuatro años después de denunciar los abusos sufridos en el colegio San José de Bermeo, tres víctimas logran por fin una reparación. El caso salió a la luz gracias a una investigación de EITB en 2022, de nuestro compañero Asier Sánchez.

