Horrela kontatu zuten biktimek lehen aldiz Bermeoko Jose Done ikastetxean jasandako sexu-abusuak

Bermeoko Jose Done ikastetxeko sexu-abusuen biktimak erreparazioa lortzen hasi dira, prozesua hasi eta ia lau urtera. Asier Sanchez gure lankideak 2022an egindako ikerketa bati esker atera zen argitara kasua.

Bermeo Sexu erasoak Eliza Katolikoa Gizartea

