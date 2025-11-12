Osakidetza
Comienzan las obras del nuevo bloque quirúrgico del Hospital de Zumarraga, que finalizarán en tres años

Zumarragako Ospitaleko eraikin berria
18:00 - 20:00
Proyecto del nuevo bloque quirúrgico. Foto: Osakidetza.
Euskaraz irakurri: Zumarragako bloke kirurgikoko lanak hasiko dira, eta hiru urteren buruan amaituko dira

Última actualización

Osakidetza ha iniciado las obras del nuevo bloque quirúrgico del hospital de Zumarraga, con una inversión de 75 millones de euros. El nuevo edificio contará con nueve quirófanos, una Unidad del Dolor con varias consultas, 18 puestos de hemodiálisis, 14 puestos para endoscopias y una sala de esterilización.

Osakidetza Zumarraga Gipuzkoa Sociedad

