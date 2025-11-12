Osakidetza
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zumarragako Ospitaleko bloke kirurgiko berriaren obrak hasi ditu Osakidetzak

Zumarragako Ospitaleko eraikin berria
18:00 - 20:00
Bloke kirurgiko berriaren proiektua. Argazkia: Osakidetza.

Azken eguneratzea

Osakidetzak Zumarragako ospitaleko bloke kirurgiko berriaren lanak hasi ditu, 75 milioi euroko inbertsioa izango duena. Eraikin berriak bederatzi ebakuntza-gela, hainbat kontsultadun Minaren Unitatea, hemodialisirako 18 postu, endoskopietarako 14 postu eta esterilizazio-gela bat izango ditu.

Osakidetza Zumarraga Gipuzkoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

TSJPV TRIBUNAL SUPERIOR JUSTICIA DEL PAIS VASCO
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak ontzat jo du euskara eskatzeagatik Gipuzkoako Aldundiaren LEP bat baliogabetu izana

Horrela, auzitegiak berretsi egin du aurrez Donostiako Administrazioarekiko Auzietako 1 zenbakiko Epaitegiak emandako epaia. Ebazpenak azpimarratzen duenez, lanpostu guztietan euskara eskatzeak "berdintasun baldintzetan lanpostu publikoa lortzeko oinarrizko eskubidea" urratzen zaien "probintzia horretako biztanleen ia erdiei", gaineratzen duenez "administrazioarekin egiten diren harremanetan % 20-% 25 baino egiten dira egiten euskaraz". 

Gehiago kargatu
Publizitatea
X