El TSJPV confirma la anulación de una OPE de la Diputación de Gipuzkoa de 100 plazas por la exigencia de euskera
El tribunal ratifica de esta manera una sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de San Sebastián. Recalca que la exigencia de euskera en la totalidad de euskera supone privar de su "derecho fundamental al acceso al empleo público en condiciones de igualdad" a "más de la mitad de la población de esa provincia". todo ello pese a que, según la resolución, "tan sólo entre el 20 y el 25 % de las comunicaciones con la administración se realizan en euskera".
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la anulación del acuerdo por el que la Diputación de Gipuzkoa aprobó en 2023 una OPE para cien plazas de administrativo, al no considerarlo ajustado a derecho por la exigencia de conocimiento de euskera para todas los puestos.
El TSJPV ratifica de esta manera una sentencia previa en el mismo sentido emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de San Sebastián, a raíz de un recurso interpuesto por un afectado por esta Oferta Pública de Empleo.
En la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia deja así sin efecto el citado acuerdo foral por el que se convocaban 81 plazas por el turno libre de acceso general, otras 9 por el turno libre para personas con discapacidad y diez más por el turno de promoción interno.
Perfil lingüístico
La resolución detalla que 96 de ellas exigían el perfil lingüístico 2 y las cuatro restantes el 3, con carácter preceptivo en ambos los casos, de modo que "todas las plazas ofertadas" requerían el conocimiento de este idioma.
El texto recuerda además que, de los 340 puestos de administrativo que en la actualidad existen en la Diputación de Gipuzkoa, sólo uno no tiene fecha de preceptividad vencida, "de manera que la exigencia de euskera afecta a más del 99 % de los puestos de administrativo" de la institución y "al 100 % de los ofertados en la convocatoria impugnada".
"Pues bien -añade la sentencia-, lo cierto es que la Diputación no ha justificado que la exigencia del manejo del euskera en las cien plazas objeto de la convocatoria sea un requisito indispensable para garantizar a los ciudadanos su derecho a relacionarse con la administración en esta lengua por ellos elegida".
"No podemos pasar por alto -prosigue- que tal derecho ha de cohonestarse con el derecho fundamental al acceso al empleo público en condiciones de igualdad".
"Y es que la forma de proceder de la Diputación de Gipuzkoa -agrega- supone la privación de tal derecho para más de la mitad de la población de esa provincia", todo ello pese a que, según la resolución, "tan sólo entre el 20 y el 25 % de las comunicaciones con la administración se realizan en euskera".
El TSJPV recuerda en esta línea que "una interpretación sistemática de los preceptos constitucionales y estatutarios lleva a considerar el conocimiento de una lengua propia de la comunidad como un mérito para la provisión de vacantes".
Sin embargo, aclara que el deber de conocer esta lengua, como modo de garantizar el derecho a usarla por parte de los ciudadanos, recae en la comunidad autonómica en su conjunto, "sin que pueda recaer en cada uno de los funcionarios una obligación que materialmente supone la discriminación de más de la mitad de la población".
Derecho de los ciudadanos
En este punto, el escrito apela a la necesidad de buscar por lo tanto "un equilibrio entre el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la administración en euskera y el derecho de los castellanohablantes a acceder a los cargos públicos".
"Y le corresponde a la administración buscar la vía para garantizar ambos derechos, sin que pueda hacer recaer en cada uno de los funcionarios una obligación que materialmente supone la discriminación de más de la mitad de la población", recalca la sentencia.
Esta resolución no es firme, ya que en su contra aún cabe presentar un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPY y/o el Tribunal Supremo.
Te puede interesar
La CAV tiene la ITV más cara del estado: 15 euros superior al de las comunidades más baratas
El precio medio de la ITV de un automóvil en la CAV es de 53 euros, y de 40 euros en Navarra.
La fiscal superior del TSJPV pide "mayor rigor" policial en los atestados sobre menores prostituidos
Durante la presentación de la Memoria de la Fiscalía de 2024 en una comisión del Parlamento Vasco, Carmen Adán ha denunciado "cierta dejadez en la investigación" de casos de menores en redes de prostitución, "sobre la base de pensar que se trata de relaciones consentidas"
Así contaron las víctimas a EITB los abusos sufridos en el colegio San José de Bermeo
Casi cuatro años después de denunciar los abusos sufridos en el colegio San José de Bermeo, tres víctimas logran por fin una reparación. El caso salió a la luz gracias a una investigación de EITB en 2022, de nuestro compañero Asier Sánchez.
Una 'severa' tormenta solar golpea hoy el campo magnético de la Tierra
En algunas ocasiones, esas tormentas solares afectan a las comunicaciones en la Tierra y sólo en los casos más extremos pueden influir en los sistemas eléctricos, además de provocar una mayor intensidad en las auroras boreales.
Bilbao se prepara para una jornada de reivindicación y solidaridad en torno al partido de la Euskal Selekzioa y Palestina
El amistoso del sábado en San Mames estará acompañado de una amplia agenda de actos extradeportivos, con dos manifestaciones convocadas por la tarde y homenajes y actividades culturales desde primera hora del día. La cita se ha convertido en una muestra colectiva de apoyo al pueblo palestino.
Será noticia: Víctimas de abusos sexuales de los Hermanos Menesianos, Jainaga en la Audiencia Nacional y preestreno de "Gaua"
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Tres víctimas de abusos sexuales del colegio San José de Bermeo consiguen una reparación tras un proceso de casi cuatro años
EITB destapó el caso en febrero de 2022, tras una investigación del periodista de EITB Asier Sánchez. Tres años y ocho meses después, comienzan a llegar las primeras indemnizaciones. Las víctimas han mostrado su “agradecimiento" a todos los que les han acompañado en este proceso.
Bolaños anuncia la creación de una comisión mixta para reparar a las víctimas de abusos en la Iglesia
En la reunión que ha mantenido con las asociaciones de víctimas, entre ellas la de Navarra, ha reconocido que el plan PRIVA de la Iglesia "no es una solución".
Llaman a convertir el Euskal Selekzioa-Palestina en una jornada solidaria contra el genocidio y por la oficialidad
Se han convocado varias movilizaciones en el contexto del partido, y se espera que la cita se convierta en un acontecimiento histórico. "Es lo que la comunidad internacional está esperando de nosotros. Lo que va a suceder el sábado va a tener una repercusión muy alta", han dicho los organizadores del encuentro.