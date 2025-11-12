EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak ontzat jo du euskara eskatzeagatik Gipuzkoako Aldundiaren LEP bat baliogabetu izana
Horrela, auzitegiak berretsi egin du aurrez Donostiako Administrazioarekiko Auzietako 1 zenbakiko Epaitegiak emandako epaia. Ebazpenak azpimarratzen duenez, lanpostu guztietan euskara eskatzeak "berdintasun baldintzetan lanpostu publikoa lortzeko oinarrizko eskubidea" urratzen zaien "probintzia horretako biztanleen ia erdiei", gaineratzen duenez "administrazioarekin egiten diren harremanetan % 20-% 25 baino egiten dira egiten euskaraz".
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak berretsi egin du Gipuzkoako Aldundiak 2023an LEP bidez 100 administrari-lanpostu eskaintzeko akordioa baliogabetzea, euskara lanpostu guztietan eskatzea neurriz kanpokoa dela iritzita.
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak berretsi egin du Administrazioarekiko Auzien Donostiako 1. Epaitegiak Lan Eskaintza Publiko horrek kaltetutako batek jarritako errekurtso baten ondorioz emandako aurretiazko epai bat.
Epaian, Justizia Auzitegi Nagusiak ondoriorik gabe utzi du aipatutako foru erabakia eta 100 lanposturen eskaintza. Sarbide orokorreko txanda librean 81 lanposturako deialdia egiten zuen; 9, desgaitasunen bat duten pertsonentzako txanda irekian, eta 10, barne sustapeneko txandan.
Hizkuntza-eskakizuna
Ebazpenak zehazten duenez, 100 lanpostu horietako 96tan beharrezkoa zen 2. hizkuntza-eskakizunaren egiaztagiria, eta gainerakoetan, berriz, 3.a. Bi kasuetan lanpostua eskuratzeko derirgorrezkoa zen azterketaria titulua izatea eta, beraz, "eskainitako lanpostu guztietan" eskatzen zen euskara.
Testuak gogorarazten duenez, gaur egun Gipuzkoako Foru Aldundian dauden 340 administrari postuetatik bakarra dago derrigortasun data iraungi gabe, eta, beraz, euskararen eskakizunak erakundearen "administrari lanpostuen % 99ri baino gehiagori" eragiten die, eta "inpugnatutako deialdian eskainitakoen % 100i".
"Bada, egia esan, Aldundiak ez du justifikatu deialdiaren xede diren ehun plazetan euskaraz jardun ahal izatea ezinbesteko baldintza denik herritarrei administrazioarekin harremanak beraiek aukeratutako hizkuntzan izateko eskubidea bermatzeko (...). Ezin dugu ahaztu eskubide hori bat etorri behar dela enplegu publikora berdintasun-baldintzetan iristeko oinarrizko eskubidearekin".
"Eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren jokaerak eskubide hori ukatzen dio probintzia horretako biztanleen erdiei baino gehiagori", nahiz eta, ebazpenaren arabera, "administrazioarekiko komunikazioen % 20-25 baino ez" diren euskaraz egiten.
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak azpimarratu duenez, "konstituzio- eta estatutu-aginduen interpretazio sistematiko batek erkidegoko hizkuntzetako bat jakitea meritutzat hartzen du lanpostu hutsak betetzeko".
Hala ere, argitu du hizkuntza hori jakiteko betebeharra, herritarrek erabiltzeko duten eskubidea bermatzeko modu gisa, erkidego autonomikoari dagokiola, erabat; "ezin da funtzionarioetako bakoitzaren bizkar jarri betebehar hori, biztanleen erdiak baino gehiago diskriminatzea badakar, gainera".
Herritarren eskubidea
Puntu honetan, idatziak dio "oreka" bilatu behar dela "herritarrek administrazioarekin harremanak euskaraz izateko duten eskubidearen eta euskara egiaztagiria ez dutenek kargu publikoetara iristeko duten eskubidearen artean", eta administrazioari dagokiola "bi eskubideak bermatzeko bidea bilatzea".
Ebazpena ez da irmoa, kasazio-errekurtsoa aurkez daiteke EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salan eta/edo Auzitegi Gorenean.
