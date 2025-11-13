Metro Bilbao ofrecerá un viaje "mágico" en el 'Tren de la Navidad' con Olentzero y Mari Domingi

Metro Bilbao, que se encuentra inmerso en los actos de su 30 aniversario, ofrecerá más de 1200 plazas para realizar un viaje "mágico" el próximo 22 de diciembre en el 'Tren de la Navidad'; una actividad especialmente pensada para los más pequeños.

La iniciativa, ofrecerá la oportunidad de disfrutar de un recorrido temático, entre Kabiezes y San Ignacio, en el que las personas participantes estarán acompañadas por galtzagorris, que viajarán junto a Olentzero y Mari Domingi durante todo el trayecto, ofreciendo diferentes actividades.

El proyecto, organizado en colaboración con BBK y Kutxabank, se concibe como una actividad gratuita, pensada para que niños hasta los 12 años disfruten de un viaje lleno de ilusión y con la magia de la Navidad. Entre las actividades de las que se podrá disfrutar habrá pintacaras, recortables, espectáculos de mimo y magia, cuentacuentos y txoko para escribir la carta a Olentzero y Mari Domingi.

Todas las bases estarán disponibles en la web gabonetakotrena.eus, y el plazo de preinscripción estará abierto desde el día 17 hasta el 23 de noviembre. Con el fin de dejar el máximo número posible de plazas para los niños, solo se permitirá apuntarse a una única persona adulta por inscripción, que podrá ir acompañada de un mínimo de un menor y un máximo de tres.

En caso de que se apunten más personas que plazas disponibles, se procederá a hacer un sorteo y las personas afortunadas deberán formalizar la inscripción antes del 1 de diciembre.