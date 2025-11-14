El lehendakari y el seleccionador Jagoba Arrasate se animan con un bertso: "Herria gogotsu dago"
Imanol Pradales pregunta expectante al técnico por el equipo, antes de pasarle el balón. Arrasate, por su parte, muestra su apoyo a Palestina y aboga por seguir el camino hacia la oficialidad, cada vez más fuertes.
Prevención de riesgos de las trabajadoras del hogar: ¿cómo cumplir la norma?
Desde el viernes, 14 de noviembre, las personas que tengan contratada a una persona empleada del hogar deben cumplimentar un informe obligatorio para evaluar sus riesgos laborales. Estas son todas las claves para realizar el procedimiento correctamente.
"Geroa eraikiz" será el lema de la fiesta de las ikastolas de Ipar Euskal Herria
El Herri Urrats 2026 se celebrará el 10 de mayo bajo el lemoa "Geroa eraikiz".
Euskal selekzioa vs Palestina
En directo desde el estadio de San Mamés.
Ganas e ilusión entre la afición vasca por disfrutar del encuentro Euskal Selekzioa-Palestina
ETB1 emitirá en directo el encuentro, este sábado, a partir de las 20:20 horas. Además, se ofrecerá un amplio seguimiento en eitb.eus, Euskadi Irratia, Radio Euskadi y Radio Vitoria.
Euskal selekzioa vs Palestina
En directo desde San Mamés.
La plataforma Palestinarekin Elkartasuna exige al consejero Zupiria que "deje de provocar"
La plataforma ha exigido al consejero de Seguridad "que cese esta campaña de criminalización. Es totalmente contradictorio decir que quiere que el partido de mañana vaya con normalidad y sin incidentes, y al mismo tiempo incrementar la tensión los días previos al partido, provocando a los organizadores". "Parece que el Gobierno Vasco está interesado en que mañana haya incidentes", han añadido.
El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá
El instructor ha adoptado esta decisión después de trece meses de investigación en los que ha tomado declaración al propio Errejón, a Mouliaá, a testigos y a psiquiatras. El juez instructor ve "coherente" la declaración de Mouliaá y Errejón niega el delito.
¿Cuándo se encenderán las luces de Navidad en las capitales de Hego Euskal Herria?
La decoración navideña está ya preparada en Bilbao, Pamplona, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz y algunas capitales también han anunciado su programa completo de actividades para Navidad.
Muere el hombre que se había precipitado desde una ventana en el incendio de Barakaldo
El herido grave, un varón de 48 años, ha fallecido tras ser trasladado al Hospital de Cruces, donde ingresó en estado crítico después de caer desde una ventana para huir de las llamas. Otros tres hombres han resultado heridos en el incendio registrado esta madrugada en la calle El Carmen de Barakaldo.