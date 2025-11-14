FÚTBOL
El lehendakari y el seleccionador Jagoba Arrasate se animan con un bertso: "Herria gogotsu dago"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lehendakaria eta Jagoba Arrasate hautatzailea bertso batekin ausartu dira: "Herria gogotsu dago"
EITB

Imanol Pradales pregunta expectante al técnico por el equipo, antes de pasarle el balón. Arrasate, por su parte, muestra su apoyo a Palestina y aboga por seguir el camino hacia la oficialidad, cada vez más fuertes.

palestinarekin elkartasuna plataforma
La plataforma Palestinarekin Elkartasuna exige al consejero Zupiria que "deje de provocar"

La plataforma ha exigido al consejero de Seguridad "que cese esta campaña de criminalización. Es totalmente contradictorio decir que quiere que el partido de mañana vaya con normalidad y sin incidentes, y al mismo tiempo incrementar la tensión los días previos al partido, provocando a los organizadores".  "Parece que el Gobierno Vasco está interesado en que mañana haya incidentes", han añadido.
