FUTBOLA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lehendakariak eta hautatzaileak bertso batekin esan dute: "Herria gogotsu dago"

El lehendakari y el seleccionador Jagoba Arrasate se anima con un bertso: “Herria gogotsu dago”
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradalesek selekzioari buruz galdetu dio Jagoba Arrasateri, baloia pasatuta txanda eman aurretik. Arrasatek, berriz, Palestinari babesa adierazi dio, eta ofizialtasuna lortzeko bidean aurrera egitearen alde egin du.

Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

palestinarekin elkartasuna plataforma
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Palestinarekin Elkartasuna plataformak "probokatzeari uzteko" eskatu dio Zupiria sailburuari

"Kriminalizazio kanpaina bertan behera uzteko" eskatu diote Segurtasun sailburuari. Palestinarekin Elkartasuna plataformako kideen hitzetan, "guztiz kontraesankorra da biharko partida normaltasunez eta istilurik gabe joatea nahi duela esatea, eta, aldi berean, partidaren aurreko egunetan tentsioa areagotzen eta antolatzaileak probokatzen aritzea". "Badirudi Eusko Jaurlaritzak bihar istiluak izatea nahi duela", gaineratu dute.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X