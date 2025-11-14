Streaming
Euskal selekzioa vs Palestina

18:00 - 20:00

En directo desde San Mamés.
Comunidad Autonóma Vasca Bizkaia Sociedad

palestinarekin elkartasuna plataforma
La plataforma Palestinarekin Elkartasuna exige al consejero Zupiria que "deje de provocar"

La plataforma ha exigido al consejero de Seguridad "que cese esta campaña de criminalización. Es totalmente contradictorio decir que quiere que el partido de mañana vaya con normalidad y sin incidentes, y al mismo tiempo incrementar la tensión los días previos al partido, provocando a los organizadores".  "Parece que el Gobierno Vasco está interesado en que mañana haya incidentes", han añadido.
