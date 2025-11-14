La plataforma ha exigido al consejero de Seguridad "que cese esta campaña de criminalización. Es totalmente contradictorio decir que quiere que el partido de mañana vaya con normalidad y sin incidentes, y al mismo tiempo incrementar la tensión los días previos al partido, provocando a los organizadores". "Parece que el Gobierno Vasco está interesado en que mañana haya incidentes", han añadido.