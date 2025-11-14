Euskal Selekzioa vs Palestina
Milaka lagunek elkartasuna adierazi diote Palestinari Bilboko kaleetan, Palestinarekin Elkartasuna plataformak deitutako martxa jendetsuan
"Boikot Israel. Palestina askatu" oihu artean hiriko kale nagusiak zeharkatu dituzte, Euskal Selekzioa-Palestina partidaren atarian, Palestinari babesa eta elkartasuna adierazteko.
Euskal gizarteak "genozidioaren amaierako partida" ospatu du
"Herri Libreak. Euskal Herria-Palestina. Genozidioa Stop" martxa solidarioak Bilboko kaleak bete ditu Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidaren atarian. Igor Meñika Gernika-Palestina herri ekimenaren bozeramaileak adierazi du honakoa "genozidioaren amaierako partida" dela.
Genozidoaren amaiera eta ofizialtasuna eskatu dute milaka lagunek Euskal Selekzioa-Palestina partidaren aurretik
Milaka lagun bildu ditu Gernika-Palestina, Gure Esku eta Gu ere bai! elkarteek deitutako manifestazioak, baita handik ordubetera Palestinarekin Elkartasuna taldeak deitutakoak ere. 20:30etik aurrera, ETB1en, eitb.eus-en eta Orain atarian zein EITB Taldeko irratietan jarraitu ahal izango da Euskal Selekzioa-Palestina futbol partida.
Israelgo erasoetan hildako kirolari palestinarrak omendu dituzte Arriagan
Palestinarekin Elkartasuna elkarteak Bilboko erdigunean antolatu du omenaldia, goizeko lehen orduan, eta ehunka lagun bildu dira Palestinako herriari babesa eta elkartasuna adierazteko.
Yaser Hamed: "Poz-pozik eta ilusioz beterik nago, mundu guztiak ikusi ahalko duen partidu ahaztezina izatea espero dut"
EITBk Palestinako selekzioarekin arituko den euskal futbolariarekin hitz egin du partidaren aurretik. Hitzordu "historikoa" dela esan du. Jasotako elkartasunarekin "oso pozik" agertu da, eta partida honek genozidioa salatzeko duen garrantzia azpimarratu du. Emaitza alde batera utzita, bakea premiazkoa dela esan du.
Haur palestinarrak, Jerusalemen futbolean, egunen batean Palestinako kamiseta janztearekin amesten
Jerusalem ekialdeko Silwan auzoan dozenaka haur palestinar bildu dira bertako txapelketa bat jokatzeko. Lehiaketatik harago doan norgehiagoka da. Futbolak adiskidetasuna ekar dezakeela irakasten diete, eta belar artifizialeko zelai hau askatasun eremu bat da haurrentzat. Euskal futbolarien eta taldeen izenak ikasi dituzte.
Giro bikaina Bilbon, Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidaren atarian
Euskal Selekzioak Palestinaren aurka jokatuko du gaur, Bilbon. Zazpikaleetan, giro bikaina izan da goizean goiz, aldarriak eta elkartasuna protagonista.
Lau pertsona epaituko dituzte Donostian emakume bati ustez saritutako kupoi faltsuekin iruzur egiteagatik
Akusazioaren arabera, 30 milioi euroko txartelak eskaini zizkioten biktimari, unean bertan milaka euro ematearen truke.
Aldarrikapena eta elkartasuna izango dira nagusi Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidaren atarian
Mobilizazioak antolatu dituzte, partida zuzenean ikusteko sarrera guztiak saldu dira, eta lasaitasuna eta errespetua eskatu dituzte.