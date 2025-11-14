"Geroa eraikiz" será el lema de la fiesta de las ikastolas de Ipar Euskal Herria
Seaska, la federación de ikastolas de Iparralde, ha presentado el lema y el logo de la Herri Urrats 2026. La fiesta de las ikastolas de Ipar Euskal Herria se celebrará el 10 de mayo, bajo el lema “Geroa eraikiz”.
En una rueda de prensa llevada a cabo hoy en Baiona, Erik Etxarte, presidente de Seaska, Koldo Rodríguez, coordinador de la Herri Urrats y Mañu Erbiti, presidente de la Herri Urrats, han presentado las novedades de cada a esta nueva edición de la fiesta de las ikastolas
La gran fiesta se llevará a cabo, como cada año, alrededor del lago de Senpere.
Según ha informado la organización, la recaudación se destinará a la construcción de un nuevo liceo en Donapaleu (Baja Navarra).
