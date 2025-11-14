Euskal Selekzioa vs. Palestina
La plataforma Palestinarekin Elkartasuna exige al consejero Zupiria que "deje de provocar"

Miembros de la plataforma Palestinarekin Elkartasuna. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Palestinarekin Elkartasuna plataformak "probokatzeari uzteko" eskatu dio Zupiria sailburuari

La plataforma ha exigido al consejero de Seguridad "que cese esta campaña de criminalización. Es totalmente contradictorio decir que quiere que el partido de mañana vaya con normalidad y sin incidentes, y al mismo tiempo incrementar la tensión los días previos al partido, provocando a los organizadores".  "Parece que el Gobierno Vasco está interesado en que mañana haya incidentes", han añadido.

