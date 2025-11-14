Euskal Selekzioa vs Palestina
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Palestinarekin Elkartasuna plataformak "probokatzeari uzteko" eskatu dio Zupiria sailburuari

palestinarekin elkartasuna plataforma
18:00 - 20:00
Palestinarekin Elkartasuna plataformako kideak. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

"Kriminalizazio kanpaina bertan behera uzteko" eskatu diote Segurtasun sailburuari. Palestinarekin Elkartasuna plataformako kideen hitzetan, "guztiz kontraesankorra da biharko partida normaltasunez eta istilurik gabe joatea nahi duela esatea, eta, aldi berean, partidaren aurreko egunetan tentsioa areagotzen eta antolatzaileak probokatzen aritzea". "Badirudi Eusko Jaurlaritzak bihar istiluak izatea nahi duela", gaineratu dute.

Palestina Eusko Jaurlaritza Ertzaintza Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X