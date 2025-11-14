Será noticia: Previa del partido entre Euskal Selekzioa y Palestina, aviso amarillo por viento y presentación de Herri Urrats
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 14 de noviembre de 2025:
- Previa del partido entre Euskal Selekzioa y Palestina: Rueda de prensa previa al partido Euskal Selekzioa - Palestina que se disputará este sábado en San Mamés. En la comparecencia de prensa intervendrán Iker Goñi, presidente de la Federación Vasca de Fútbol; Ibone Bengoetxea, vicelehendakari del Gobierno Vasco; Jagoba Arrasate, seleccionador de Euskal Selekzioa; Ehab Abu Jazar, seleccionador de Palestina, Nagore Eskisabel, delegada de Médicos Sin Fronteras, y sendos jugadores de Euskal Selekzioa y Palestina.
- Aviso amarillo por viento: Euskalmet ha activado el aviso amarillo por viento y riesgo de incendios para este viernes, entre las 00:00 y las 23:59 horas. Se han registrado rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora en varios puntos. En Oiz, se han registrado rachas de viento de 150 km/h a primera hora de la mañana, en Zarautz los vientos han alcanzado los 136,5 km/h, y en Untzueta se han registrado vientos de 132 km/h. Además, se han registrado incendios en Hondarribia y en Karrantza.
- Presentación de Herri Urrats: La federación de ikastolas de Iparralde, Seaska, presenta el lema y el logo de la fiesta Herri Urrats 2026, que como cada año se celebrará alrededor del lago de Senpere el segundo domingo de mayo.
Un incendio obliga a desalojar un camping y 20 viviendas en Hondarribia
El fuego declarado en una ladera del monte Jaizkibel ya ha sido controlado, pero continúan trabajando en la zona para sofocar las llamas. La carretera al faro de Higer permanece cortada.
Mueren 33 cabezas de ganado en un incendio en una explotación ganadera en Karrantza
7 reses han sido rescatadas con vida. Los servicios de emergencia trabajan en la zona para sofocar las llamas.
Solucionadas las retenciones en la AP-8 en Basauri sentido Irun
Un accidente múltiple en la AP-8, a la altura de Basauri, ha generado importantes retenciones (de al menos nueve kilómetros) en sentido Donostia. Una persona ha resultado herida y hay un carril cortado.
Adiós a los triángulos: llega la nueva baliza V16, obligatoria desde el 1 de enero
El nuevo dispositivo sustituirá a los triángulos de emergencia para señalizar averías o accidentes. Se coloca en el techo del vehículo sin necesidad de salir del coche, reduce el riesgo de atropellos y avisa automáticamente a la DGT y a los servicios de emergencia.
Alertan de la presencia de listeria en lotes de queso mezcla de las marcas Beiardi, Agort, Udabe y Eroski
En una nota, el Departamento de Salud de Gobierno Vasco alerta de la presencia de Listeria monocytogenes en queso mezcla madurado elaborado con leche cruda de oveja y vaca de las marcas Beiardi, Agort, Udabe y Eroski, con diferentes lotes y fechas de caducidad.
La circulación vuelve a la normalidad en la A-8 en Barakaldo tras una complicada tarde por dos accidentes
Dos accidentes ocurridos después de las 16:00 de la tarde, en el mismo punto kilométrico pero en distinto sentido, han generado retenciones.
Metro Bilbao ofrecerá un viaje "mágico" en el 'Tren de la Navidad' con Olentzero y Mari Domingi
Se tratará de un viaje especial en metro, pensado para menores de 12 años, el 22 de diciembre. El plazo de inscripción para conseguir plaza estará abierto entre el 17 y el 23 de noviembre.
Esta es la alerta que se ha escuchado en los móviles de Álava
Ha sido un simulacro para comprobar si el sistema Es Alert funciona de forma eficaz. El pitido ha ido acompañado de un mensaje tranquilizador que indicaba que se no trataba de una situación de riesgo real. La alarma también se ha probado en Balmaseda y algunos barrios de Bilbao.
La Diputación de Bizkaia cree que las medidas del Ministerio por la gripe aviar son "prematuras" y "excesivas"
La diputada de Medio Natural y Agricultura de Bizkaia, Arantza Atutxa, ha considerado que las medidas establecidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ante la gripe aviar son "prematuras" y "excesivas" y, en este sentido, ha señalado que no se ha detectado ningún positivo en explotaciones del territorio.