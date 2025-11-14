Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 14 de noviembre de 2025:

- Previa del partido entre Euskal Selekzioa y Palestina: Rueda de prensa previa al partido Euskal Selekzioa - Palestina que se disputará este sábado en San Mamés. En la comparecencia de prensa intervendrán Iker Goñi, presidente de la Federación Vasca de Fútbol; Ibone Bengoetxea, vicelehendakari del Gobierno Vasco; Jagoba Arrasate, seleccionador de Euskal Selekzioa; Ehab Abu Jazar, seleccionador de Palestina, Nagore Eskisabel, delegada de Médicos Sin Fronteras, y sendos jugadores de Euskal Selekzioa y Palestina.

- Aviso amarillo por viento: Euskalmet ha activado el aviso amarillo por viento y riesgo de incendios para este viernes, entre las 00:00 y las 23:59 horas. Se han registrado rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora en varios puntos. En Oiz, se han registrado rachas de viento de 150 km/h a primera hora de la mañana, en Zarautz los vientos han alcanzado los 136,5 km/h, y en Untzueta se han registrado vientos de 132 km/h. Además, se han registrado incendios en Hondarribia y en Karrantza.

- Presentación de Herri Urrats: La federación de ikastolas de Iparralde, Seaska, presenta el lema y el logo de la fiesta Herri Urrats 2026, que como cada año se celebrará alrededor del lago de Senpere el segundo domingo de mayo.