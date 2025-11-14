PRINCIPALES TITULARES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Será noticia: Previa del partido entre Euskal Selekzioa y Palestina, aviso amarillo por viento y presentación de Herri Urrats

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Gernika-Palestina, San Mamesen
Gernika-Palestina
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidaren atarikoa, abisu horia haizeagatik eta Herri Urratsen aurkezpena
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 14 de noviembre de 2025:

Previa del partido entre Euskal Selekzioa y Palestina: Rueda de prensa previa al partido Euskal Selekzioa - Palestina que se disputará este sábado en San Mamés. En la comparecencia de prensa intervendrán Iker Goñi, presidente de la Federación Vasca de Fútbol; Ibone Bengoetxea, vicelehendakari del Gobierno Vasco; Jagoba Arrasate, seleccionador de Euskal Selekzioa; Ehab Abu Jazar, seleccionador de Palestina, Nagore Eskisabel, delegada de Médicos Sin Fronteras, y sendos jugadores de Euskal Selekzioa y Palestina.

- Aviso amarillo por viento: Euskalmet ha activado el aviso amarillo por viento y riesgo de incendios para este viernes, entre las 00:00 y las 23:59 horas. Se han registrado rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora en varios puntos. En Oiz, se han registrado rachas de viento de 150 km/h a primera hora de la mañana, en Zarautz los vientos han alcanzado los 136,5 km/h, y en Untzueta se han registrado vientos de 132 km/h. Además, se han registrado incendios en Hondarribia y en Karrantza. 

- Presentación de Herri Urrats: La federación de ikastolas de Iparralde, Seaska, presenta el lema y el logo de la fiesta Herri Urrats 2026, que como cada año se celebrará alrededor del lago de Senpere el segundo domingo de mayo.

Palestina Alertas Meteorológicas Comunidad Autonóma Vasca Herri Urrats 2025 Iparralde Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X