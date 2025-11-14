Albiste izango dira: Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidaren atarikoa, abisu horia haizeagatik eta Herri Urratsen aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko azaroaren 14an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidaren atarikoa: Larunbat honetan San Mamesen jokatuko den Euskal Selekzioa - Palestina partidaren aurreko prentsa ekitaldia. Prentsa agerraldian honako hauek hartuko dute parte: Iker Goñi, Euskadiko Futbol Federazioko presidentea; Ibone Bengoetxea, Eusko Jaurlaritzako lehendakariordea; Jagoba Arrasate, Euskal Selekzioko hautatzailea; Ehab Abu Jazar, Palestinako hautatzailea; Nagore Eskisabel, Mugarik Gabeko Medikuen ordezkaria, eta Euskal Selekzioko eta Palestinako bi jokalari.
- Abisu horia haizeagatik: Haize eta sute arriskua medio, abisu horia ezarri du Euskalmetek ostiral honetarako, 00:00etatik 23:59 arte. Orduko 100 kilometrotik gorako haize-ufadak neurtu dituzte gauerdian hainbat tokitan, eta suteak ere piztu dira Hondarribian eta Karrantzan. Oizen, 150 km/h-ko haize-boladak izan dira goizeko lehen orduan, Zarautzen 136,5 km/h-ra iritsi dira haizeteak, eta orduko 132 kilometroko haizea izan da Untzuetan.
.- Herri Urratsen aurkezpena: Seaska Iparraldeko Ikastolen Federazioak 2026ko Herri Urrats jaiaren (Iparraldeko ikastolen aldeko festa) leloa eta logoa aurkeztuko dituzte. Urtero bezala, maiatzaren bigarren igandean ospatuko da Senpereko lakuaren inguruan.
20 etxebizitza eta kanpin bat jendez hustu dituzte Hondarribian, sute baten ondorioz
Jaizkibel mendian piztutako sutea kontrolpean hartu dute, baina suhiltzaileek sua itzaltzeko lanean jarraitzen dute. Horrez gain, Higerreko itsasargirako bidea itxi dute.
33 abelburu hil dira Karrantzako abeltzaintza ustiategi batean piztutako sutean
7 abelburu bizirik atera ahal izan dituzte. Suhiltzaileak lanean ari dira sugarrak itzaltzen saiatzeko.
Konpondu dira AP-8an Basaurin, Irunerako noranzkoan, sortutako auto-ilarak
Hainbat ibilgailuren arteko istripua izan da eta gutxienez bederatzi kilometroko auto-ilara luzeak sortu dira AP-8an, Basauri parean, Donostiako noranzkoan. Pertsona bat zauritu da eta errei bat itxita dago.
Triangelurik ez aurrerantzean, V16 baliza berria hemen da eta
Gailu berriak larrialdiko triangeluak ordezkatuko ditu matxurak edo istripuak seinaleztatzeko. Ibilgailuaren sabaian jartzen da autotik irten beharrik gabe, harrapatzeko arriskua murrizten du eta automatikoki abisatzen die DGTri eta larrialdi-zerbitzuei.
Elikadura-alerta zabaldu dute, Beiardi, Agort, Udabe eta Eroski marken gazta sorta batzuetan listeria atzemanda
Ohar batean, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak jakinarazi du listeria monocytogenesa atzeman dutela Beiardi, Agort, Udabe eta Eroski marketako ardi eta behi esne gordinarekin egindako nahasketa onduko gaztetan.
Zirkulazioa normaltasunera itzuli da A-8 autobidean, Barakaldon, bi istripu tarteko arratsalde zail baten ostean
Arratsaldeko 16:00ak ondoren bi istripu gertatu dira, kilometro berean baina noranzko desberdinetan, eta auto-ilarak sortu dira.
Metro Bilbaok bidaia "magikoa" eskainiko du 'Gabonetako Trenean' Olentzero eta Mari Domingirekin batera
Abenduaren 22an egingo duten bidaia berezia 12 urtez azpiko umeentzat dago zuzenduta. Izena emateko epea azaroaren 17tik 23ra egongo da zabalik.
Alerta mezua entzun dute gaur arabarrek mugikorrean
Es Alert sistemak modu eraginkorrean funtzionatzen duen egiaztatzeko simulakroa izan da. Alerta-soinuarekin batera, mezu lasaigarri bat bidali da, ez dela benetako arrisku-egoera adierazteko. Es Alert sistema Balmasedan eta Bilboko auzo batzuetan ere probatu da.
Hegazti gripearen aurka Ministerioak iragarritako neurriak "gehiegizkoak" direla eta "goizegi" hartu direla uste du Bizkaiko Foru Aldundiak
Arantza Atutxa Bizkaiko Natura Ingurunearen eta Nekazaritzaren diputatuak uste du Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak hegazti gripearen aurrean ezarritako neurriak "goiztiarrak" eta "gehiegizkoak" direla, eta, ildo horretan, adierazi du ez dela positiborik atzeman lurraldeko ustiategietan.