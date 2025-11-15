Ambiente
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Ambientazo en el Casco Viejo de Bilbao, en los prolegómenos del partido de la Euskal Selekzioa

Euskal selekzioak Palestinaren aurka jokatuko du gaur, Bilbon. Bilboko Zazpi kaleetan, giroa nabaria da jada, aldarriak eta elkartasuna protagonista.
18:00 - 20:00
Ambiente en las Siete Calles de Bilbao. Imagen tomada del vídeo.
Euskaraz irakurri: Giro bikaina Bilbon, Euskal Selekzioaren partidaren atarian
author image

EITB

Última actualización

La Euskal Selekzioa se enfrentará hoy a Palestina, en San Mamés. Las calles del Casco Viejo de Bilbao ya se están llenando de ambiente festivo. La solidaridad y las reivindicaciones ya están dando color a las calles.

Bizkaia Bilbao Sociedad Casco Viejo de Bilbao Comunidad Autonóma Vasca Palestina

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X