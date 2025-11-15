Giroa
Giro bikaina Bilbon, Euskal Selekzioaren partidaren atarian

Euskal selekzioak Palestinaren aurka jokatuko du gaur, Bilbon. Bilboko Zazpi kaleetan, giroa nabaria da jada, aldarriak eta elkartasuna protagonista.
Euskal Selekzioak Palestinaren aurka jokatuko du gaur, Bilbon. Zazpikaleetan, giro bikaina izan da goizean goiz, aldarriak eta elkartasuna protagonista.

Yaser Hamed: "Pozik eta ilusioz beterik nago, mundu guztiak ikusi ahalko duen partidu ahaztezina izatea espero dut"
