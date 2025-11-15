FUTBOLA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Yaser Hamed: "Pozik eta ilusioz beterik nago, mundu guztiak ikusi ahalko duen partidu ahaztezina izatea espero dut"

Yaser Hamed: "Es un día muy importante, un sueño cumplido jugar en San Mamés en un encuentro que va a dar la vuelta al mundo"
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

EITBk Palestinako selekzioarekin arituko den euskal futbolariarekin hitz egin du partidaren aurretik. Hitzordu "historikoa" dela esan du. Jasotako elkartasunarekin "oso pozik" agertu da, eta partida honek genozidioa salatzeko duen garrantzia azpimarratu du. Emaitza alde batera utzita, bakea premiazkoa dela esan du.

Palestina Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X