Yaser Hamed: "Pozik eta ilusioz beterik nago, mundu guztiak ikusi ahalko duen partidu ahaztezina izatea espero dut"
EITBk Palestinako selekzioarekin arituko den euskal futbolariarekin hitz egin du partidaren aurretik. Hitzordu "historikoa" dela esan du. Jasotako elkartasunarekin "oso pozik" agertu da, eta partida honek genozidioa salatzeko duen garrantzia azpimarratu du. Emaitza alde batera utzita, bakea premiazkoa dela esan du.
Israelgo erasoetan hildako kirolari palestinarrak omendu dituzte Arriagan
Palestinarekin Elkartasuna elkarteak Bilboko erdigunean antolatu du omenaldia, goizeko lehen orduan, eta ehunka lagun bildu dira Palestinako herriari babesa eta elkartasuna adierazteko.
Haur palestinarrak, Jerusalemen futbolean, egunen batean Palestinako kamiseta janztearekin amesten
Jerusalem ekialdeko Silwan auzoan dozenaka haur palestinar bildu dira bertako txapelketa bat jokatzeko. Lehiaketatik harago doan norgehiagoka da. Futbolak adiskidetasuna ekar dezakeela irakasten diete, eta belar artifizialeko zelai hau askatasun eremu bat da haurrentzat. Euskal futbolarien eta taldeen izenak ikasi dituzte.
Giro bikaina Bilbon, Euskal Selekzioa eta Palestinaren arteko partidaren atarian
Euskal Selekzioak Palestinaren aurka jokatuko du gaur, Bilbon. Zazpikaleetan, giro bikaina izan da goizean goiz, aldarriak eta elkartasuna protagonista.
Lau pertsona epaituko dituzte Donostian emakume bati ustez saritutako kupoi faltsuekin iruzur egiteagatik
Akusazioaren arabera, 30 milioi euroko txartelak eskaini zizkioten biktimari, unean bertan milaka euro ematearen truke.
Aldarrikapena eta elkartasuna izango dira nagusi Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidaren atarian
Mobilizazioak antolatu dituzte, partida zuzenean ikusteko sarrera guztiak saldu dira, eta lasaitasuna eta errespetua eskatu dituzte.
Lehendakariak eta hautatzaileak bertso batekin esan dute: "Herria gogotsu dago"
Imanol Pradalesek selekzioari buruz galdetu dio Jagoba Arrasateri, baloia pasatuta txanda eman aurretik. Arrasatek, berriz, Palestinari babesa adierazi dio, eta ofizialtasuna lortzeko bidean aurrera egitearen alde egin du.
Etxeko langileen arriskuen prebentzioa: nola bete araua?
Azaroaren 14tik, etxeko langile bat kontratatuta dutenek, nahitaez, txosten bat bete behar dute laneko arriskuak ebaluatzeko. Hauek dira behar bezala egiteko gakoak.
"Geroa eraikiz" ospatuko dute Herri Urrats 2026ko maiatzaren 10ean
Ipar Euskal Herriko ikastolen jaiak "geroa eraikiz" lelopean ospatuko du 2026ko edizioa.
Euskal selezioa vs Palestina
San Mames estadiotik zuzenean.