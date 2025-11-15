FÚTBOL
Homenaje en el Arriaga a deportistas palestinos que han perdido la vida en los ataques de Israel

Palestinarekin Elkartasunak deituta, hildako Palestinako kirolariak omendu dituzte Arriagan.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Israelgo erasoetan hildako kirolari palestinarrak omendu dituzte Arriagan
Palestinarekin Elkartasuna ha organizado este acto de homenaje en el centro de Bilbao, a primera hora de la mañana, al que han asistido centenares de personas para mostrar su apoyo y solidaridad al pueblo palestino.

Palestina Bilbao Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

X