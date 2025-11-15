FUTBOLA
Israelgo erasoetan hildako kirolari palestinarrak omendu dituzte Arriagan

Palestinarekin Elkartasunak deituta, hildako Palestinako kirolariak omendu dituzte Arriagan.
Palestinarekin Elkartasuna elkarteak Bilboko erdigunean antolatu du omenaldia, goizeko lehen orduan, eta ehunka lagun bildu dira Palestinako herriari babesa eta elkartasuna adierazteko.

